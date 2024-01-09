當季美味 灣區小農高麗菜、白蘿蔔清脆甘甜

華人農場所種植的散花菜，注重種植的細節，讓冬季的散花菜吃出一絲甜味。（受訪者提供）

隨著冬季到來，氣溫降低，蔬菜生長緩慢造成冬季價格偏高，但也因為低溫，反而能催生出美味的蔬菜，位在南灣吉爾洛（Gilroy）的亞洲蔬菜宅配「灣區 小農」，為華人 在地經營農場的蔬果宅配服務。灣區小農負責人Allison推薦冬季出產好吃的葉菜類與根莖類蔬菜。

每一年冬季的氣候都是不一樣的， 農產品的品質還要看當時的天氣、溫度、濕度、土壤酸鹼值、還有沒有冰霜影響。Allison說，以目前來說，今年的氣候下，茼蒿、油菜、散花菜是生長狀況非常好。自家農場種植的散花菜甚至可以吃出甘甜味。

談到散花菜的種植，Allison說：「散花菜要種得好是需要功夫。像是培養菜苗時，是一顆顆放在培育盆裡面，發芽後移到土裡面，長出小顆椰菜花就要用葉子遮住。以免陽光照到會變黑。」

華人在冬天的火鍋裡一定會煮的茼蒿，雖然一年四季都有生長，但是冬季的茼蒿特別好吃，「在灣區這裡的氣候來說，茼蒿本身不太有蟲害，種植上也比較容易，不需要擔心有農藥殘留的問題。」

當季推薦的葉菜類還有蒜苗、大芥菜。蒜苗可以搭配炒臘肉，大芥菜煮湯做醃菜都很適合。另外一整年都會有的高麗菜、白蘿蔔，近一兩個月都特別好吃。從現在起到過年左右，高麗菜與白蘿蔔都是最適宜的時節，因為天氣冷不僅菜品清脆，吃起來會有甘甜的感覺。

關於冬季的菜價較高，Allison表示，由於冬季氣溫低，葉菜類生長較慢，所以導致冬季的蔬菜價格一向偏高，消費者的需求量並沒有減少，但是菜園這邊的供給量減少。