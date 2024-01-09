假期結束+陰雨 冬季憂鬱潮來襲 學者：可戶外散步、聽音樂緩解

專家表示，戰勝冬季憂鬱癥有方法。(美聯社)

舊金山 觀察家報（San Francisco Examiner）報導，隨著新年假期結束、灰暗多雨的月份即將到來，人們開始感到冬季憂鬱（winter blue）來襲，或需要與其他心理健康 問題作鬥爭。這種現象並不罕見。它們可以來自與家人相處的壓力，或只是整體上的疲憊。

舊金山加大（UCSF）精神病學教授、壓力研究專家、「壓力處方 」（The Stress Prescription）的作者埃佩爾（Elissa Epel）說：「在經歷了一段緊張的社交生活後，人們往往會有一段低落期，一段思念他人或感到孤獨的對比期。」

舊金山加大12月發表的一篇文章引用了埃佩爾的研究成果，指出這種壓力會對人的身體和情緒產生影響，甚至會影響人的細胞。

壓力分為慢性和急性兩種。急性壓力更常見，也更短暫，發生在諸如進行工作匯報等高壓情況。慢性壓力，如為接待外地親戚擔憂，會對身體產生負面影響。

埃佩爾在2004年與他人合著的一篇論文對長期患病兒童的母親進行了研究，她的團隊發現，慢性壓力會加速縮短端粒（telomeres）的長度，端粒是染色體中保護DNA的一部分。慢性壓力會加速衰老，並導致其他慢性健康問題，如憂鬱症 的早期發展。

不過，還是有辦法對抗節後憂鬱症的。埃佩爾說，應努力放慢腳步，更多地關注日常生活中的積極時刻、她說：「在一月份花一些個人時間去感受大自然或進行自我保健，是緩解節後憂鬱症好方法。」

舊金山加大專攻兒童和青少年的精神病學助理教授安德森（Chase Anderson）說，長時間散步和聽音樂有助於緩解憂鬱。

患有憂鬱症的人則可能會出現季節性情感障礙等症狀。他說：「我們需要考慮一下： 他們是否會進入一個憂鬱期，精力下降，想睡得更多，甚至在此期間也會有自殺的念頭。」

安德森說，季節性情感障礙和冬季憂鬱症對少數種族群體、多元性別 LGBTQ 人群，以及青少年也有影響，每個人的情況都不一樣。

他說，重要的是要注意症狀在每年的這個時候是否會發生變化，並向初級保健醫師或兒科醫師坦誠表達自己的擔憂。有些人可能會從藥物、治療、行為療法甚至燈箱中獲益。例如燈箱就是一種專門為季節性情感障礙患者設計的燈具。

安德森說：「如果只是季節性情感障礙，通常到春季或夏季就會痊癒，甚至會自行痊癒。」