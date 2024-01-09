蘋果筆電摔下1層樓 竟還能開機使用 地板卻砸出洞

複合地板直接被蘋果筆電砸出一個小洞。（受訪者提供）

居住在舊金山灣區 的李先生，日前在家中拿著蘋果筆電從二樓下一樓時，因為小孩希望爸爸可以抱著一起下樓，他索性就一手筆電一手抱孩子想要走下樓梯，沒想到還沒踏出樓梯間，手中的蘋果筆電就從手中滑落，直接從二樓樓梯口摔落到一樓樓梯。地板被砸出洞，筆電竟然還能開機使用。

當蘋果筆電摔下時，李先生心裡直接想到，這樣摔下去，應該也要換一台了吧。等到下樓檢查筆電時，才發現筆電砸下去地板的角度，造成木質樓梯地板一個凹洞，一小塊原本屬於木樓梯邊角的材料，硬生生被筆電砸開。

原本心裡預期筆電應該已經被砸到損壞的李先生，不帶期望地打開電腦。蘋果筆電竟然正常開機，除了筆電外觀有一個小凹陷外，所有的功能都能正常使用，讓李先生不得不讚嘆蘋果電腦的品質，「這台筆電真的有非常令人印象深刻的高品質。」

從二樓直線摔落到一樓的蘋果筆電屬於MacBook Pro 的16吋款，重量約有2公斤重，厚度只有0.66 吋，整體外殼機身採用100% 的再生鋁金屬製作。雖然是高科技精密的設備，但從二樓摔到一樓還能正常運作，讓使用者李先生完全出乎意料之外。

被砸出小洞的地板材質屬於複合地板（Laminate Flooring），由於高性價比，在近幾年北加 室內裝修中，成為民眾常選用的材質。雖然不是真的木板材質，而是由高密度的纖維板（Density Fiber）所組成，有比實木地板更耐磨的特性，也沒有實木會有白蟻蟲蛀的問題。

才剛完成家中裝修的李太太，對於被蘋果筆電砸出的地板小洞，表示幸好電腦沒有受損，會再找工人來做更換地板邊條的工程。材料部份好在裝修時都有留備用材料，整個工錢與材料費估計要花費一百美金。因為修補地板的工程太小，目前市場上不好找到工人來修理，需要再花時間等候。