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學藝術不要一窩蜂 課外學校執行長吳立剛：重興趣引導

記者葛歆睿╱南灣報導
吳立剛表示，孩子本身熱愛藝術，上課外班，優秀的老師一定可以幫到他們。（受訪者提供）
吳立剛表示，孩子本身熱愛藝術，上課外班，優秀的老師一定可以幫到他們。（受訪者提供）

課外藝術學校CalColor Acadmey在灣區有六所分校，其中最大的旗艦店就位於庫比蒂諾俗稱「補習一條街」的De Anza Blvd上。CalColor執行長吳立剛表示，這裡交通方便，周圍學區環繞、學生人數多、家庭收入高，且家長普遍重視孩子的教育，市場需求龐大，造成了教育資源的集中。

吳立剛告訴本報，CalColor於2018年租下了一個4000平方呎的空間，面積比已有的兩所分校加在一起還要大。他強調當時因為只有這麼一個地方，沒想到開了以後這麼火，招生情況遠遠超出預期。

吳立剛還透露，因為市場特別好，後來他們又租下了隔壁的空間，使得該分校面積達到6500平方呎，學生人數占到CalColor六所分校所有學生的三到四成。

吳立剛認為，課外班是對學校教育一個很好的補充。他說：「尤其是我們這種藝術課，加州很多公立小學現在就沒有音樂課、美術課。音樂教育和美術教育是非常重要的基礎素質教育，尤其是在孩子小的時候。」

吳立剛表示，因為刻板印象，很多人會認為補習班就是填鴨式教育，其實在美國更多是興趣引導。與國內「互相卷」（意指內部競爭）不同，更多的時候是孩子自己有興趣，家長提供資源和支持；補習班是起促進作用，孩子本身熱愛藝術，上課外班，優秀的老師一定可以幫到他們。

他指出，孩子各方面優秀肯定對升學有好處，上各種班可以培養孩子的能力，但本質是為了讓孩子探索、找到自己的興趣愛好，逼著孩子學的家長有，但比率不高，小孩逼不動，他不願意來，逼他也沒用。

吳立剛說：「說家長在背後推孩子，不如說是孩子自己的選擇。我們這邊很多高中的孩子，本身很忙，要學很多東西，但他還是會堅持學藝術，因為這是他的熱愛之一。」

他還提到，美國高中生和中國國內高中生雖然都忙，但有很大不同。「像我們小時候，花大量時間卷高考，只為了把分數提升10%至15%，這個意義不大。但在美國，孩子花大量時間做課外活動，是真正的探索、學習新東西，這種忙讓他的業餘生活非常豐富。他有很多選擇，可以發展自己，這種忙是很有意義的。」

至於補習班可能給孩子帶來的負面影響，吳立剛認為這取決於家長是否盲目，並稱周邊焦慮情緒的環境才是問題的根源。「不要看旁邊人做什麼，就一窩蜂去做。家長要了解自己的孩子，了解選的這個課是不是適合自己的小孩，選了不適合的，逼著他去做，這不是好事。」

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