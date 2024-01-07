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市長布里德3提案C、E、F 打造「安全、活力金山」

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山市長布里德與加州參議員威善高、社區領袖和支持者啟動C、E和F三提案活動。（記者楊逸辰/攝影）
舊金山市長布里德與加州參議員威善高、社區領袖和支持者啟動C、E和F三提案活動。（記者楊逸辰/攝影）

舊金山市長布里德(London Breed)與加州參議員威善高(Scott Wiener)、社區領袖和支持者1月6日聚集在日本城和平廣場，正式啟動C、E和F三個提案的活動，欲建設一個安全、充滿活力的舊金山。這三項提案都是接下來3月的投票中市民要做出選擇的專案，目標就是鞏固政府解決公共安全、芬太尼危機和市中心辦公大樓空置問題。

C提案內容是暫時免除舊金山市的房屋轉讓稅，以幫助將空置的辦公大樓改造成住房。E提案將改變警察政策、將科技投入警局以解決犯罪問題，包括零售、車輛和入室盜竊。F提案將賦予舊金山政府權力，要求受藥物成癮影響的個人接受治療，並獲得市政府現金援助。

威善高說：「疫情帶來的在家工作是一場災難性事件，掏空了我們的市中心。」他說明，重建市中心需要多管齊下，引入新投資、增加居民夜生活並建造更多住房。

他說，C提案將閒置辦公室改造成住宅，「汽車工人的工作轉移到其他地方後，底特律透過將商業建築改造成住宅來重建市中心，九一一事件後紐約市重建曼哈頓市中心並增加住房，創造了一個新的城市社區。舊金山可以遵循同樣的路線。」

威善高說：「請支持C提案，因為我們需要更多的住房，而不是空置的辦公大樓，如果我們不採取任何行動，這些辦公大樓可能會空置數十年。」

現有的公共安全政策一定程度上允許了犯罪分子逃避逮捕，實施明目張膽的犯罪。E提案決定改變這些政策，具體來說，它能使舊金山警察更高效率，例如允許隨身攝像頭錄像來完成任務，並授權使用21世紀的技術，例如在犯罪率高的地區使用公共安全攝像頭，以威懾犯罪並抓獲犯罪分子。另外，E提案也確保新的警察委員會的規則得到社區和專家的審查，以便警察們可以專注於保護人員安全的工作。

社會組織「積極方向等於改變」主任、藥物濫用康復倡導者阿克巴(Cedric Akb...
社會組織「積極方向等於改變」主任、藥物濫用康復倡導者阿克巴(Cedric Akbar)就F提案發表講話。（記者楊逸辰/攝影）

「我們目前的公共安全政策已經過時，使得警察很難追捕嫌疑人，即使是重罪或暴力輕罪，」檢察官兼社區倡導者湯曉慧（Nancy Tung）說，「E提案將使警察能夠安全地追捕嫌犯，提高工作效率，使用更好的技術，並減少警察委員會活動人士的干擾。」

加州參議員威善高表示，重建市中心需多管齊下，C提案將閒置辦公室改造成住宅。（記者...
加州參議員威善高表示，重建市中心需多管齊下，C提案將閒置辦公室改造成住宅。（記者楊逸辰/攝影）

F提案將允許舊金山要求有藥物濫用問題的單身成年人參與治療，以獲得市政府的現金援助。

「舊金山剛剛記錄了吸毒過量最致命的一年，每天有近三人死於芬太尼和其他致命藥物，」社會組織「積極方向等於改變」（Positive Directions Equals Change）的主任、藥物濫用康復倡導者阿克巴(Cedric Akbar)說，「F提案是我們可以用來讓人們尋求治療和拯救生命的另一個工具。它在同情心和責任感之間取得了適當的平衡，以解決我們街頭的危機，它不是強制要讓人戒除藥物，它只是要求人們真誠地努力尋求治療。」

檢察官兼社區倡導者湯曉慧說，E提案使警察能安全地追捕嫌犯，提高工作效率等。（記者...
檢察官兼社區倡導者湯曉慧說，E提案使警察能安全地追捕嫌犯，提高工作效率等。（記者楊逸辰/攝影）

舊金山 加州 疫情

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