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招聘公司Lever先開刀…舊金山新創公司今年才開始 又大裁員

編譯組／綜合報導
科技業觀察家們認為，即使2024年整體來說在招聘和留住人才方面更有希望，但灣區的裁員潮也可能會持續到新的一年。（美聯社）
科技業觀察家們認為，即使2024年整體來說在招聘和留住人才方面更有希望，但灣區的裁員潮也可能會持續到新的一年。（美聯社）

2023年末科技業觀察家們告訴「舊金山標準報」（San Francisco Standard），即使2024年整體來說在招聘和留住人才方面更有希望，灣區裁員潮也可能會持續到新的一年。

在2024年開始不到一周的時間，首批啟動裁員計畫的企業包括總部位於舊金山的招聘公司Lever，該公司最近裁減了大量員工。

Lever母公司Employ的首席執行官蘭姆森（Pete Lamson）在給「標準報」的一份聲明中說：「科技行業經歷了充滿挑戰的一年，很遺憾，我們可以確認，為了與2024年及以後的目標和財務計畫保持一致，我們將在公司內部進行有限的裁員。」

「這些決定都是經過深思熟慮後做出的，我們致力於支持這些團隊成員完成過渡，幫助他們邁出下一步職業生涯。」該公司的一名代表拒絕提供受影響員工的確切人數。社交媒體帖子顯示，Lever的客服人員也在受影響之列。

Lever的核心產品是幫助跟蹤求職者和公司的招聘工作，其主要客戶包括Netflix和四大會計師事務所畢馬威KPMG。

這家初創公司於2022年被總部位於馬薩諸塞（Massachusetts）州的Employ收購。這筆交易的財務細節沒有公開，但Lever從風險投資者那裡籌集了超過1億2000萬元的資金，其中包括5000萬元的D輪融資，估值約為5億5000萬元。

Lever首席執行長兼聯合創始人史密斯（Nate Smith）在收購完成後離開了公司，目前在Y Combinator為初創企業提供諮詢服務。

這次裁員與近期科技行業其他招聘職位和以人為本的職位的裁員一樣，或許表明了科技行業招聘所面臨的持續挑戰。

Layoffs.fyi的數據顯示，2023年，總部位於舊金山灣區的諸公司總共裁掉了7萬6000多名科技人員。

裁員 舊金山 灣區

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