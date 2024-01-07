柏克萊加大封鎖人民公園 抗議者與警衝突

柏克萊加大向人民公園派出了數百名警察，為一個備受爭議的學生宿舍項目的建設做準備。(翻攝自KPIX）

根據「舊金山紀事報」（SF Chronicle）報導，1月4日凌晨柏克萊加大 （UC Berkeley）向人民公園（People's Park）派出了數百名警察，並開始用雙層堆疊的海運集裝箱封閉這片歷史悠久的空間，為一個備受爭議的學生宿舍項目的建設做準備。

關閉公共空間的舉動發生在將近一年之前，當時州上訴法院裁定，柏克萊加大在其耗資3億1200萬元為約1100名學生和100多名經常在這片2.8英畝土地上露營的無家可歸者建造住房的計畫中，未能充分解決環境問題。此案目前已提交州最高法院，但仍未解決。

長期以來，人民公園一直是一個與言論自由和民權問題相關的場所。該大學學生宿舍項目的反對者認為，該場所被列入國家史蹟名錄（National Register of Historic Places），具有重要的國家意義，應予以保護。柏克萊加大辯稱，該校急需更多的學生宿舍，且公園及其周邊的火災和犯罪問題也是該舉措的重要原因。

1月3日深夜過後，校方確認了將公園封鎖為「封閉施工區」的計畫，數百名警察和加州 公路巡警（CHP）封鎖了公園兩個街區內的街道。約60名抗議者在公園內舉行了守夜活動，但由於身著防暴裝備的警察人數過多，有的還手持警棍或步槍，抗議者被驅離。

根據該校發言人稱，有七人因涉嫌非法入侵被捕，其中兩人還因涉嫌拒絕解散而被傳喚。校方表示，關閉公園預計需要數天時間。

警察在人民公園周圍的街道上悄悄地拖走了車輛，身穿橙色背心的工人用鏈鋸、錘子和戴著手套的手拆除了公園居民搭建的臨時廚房。到凌晨2點左右，兩輛裝滿紙板箱的大型卡車抵達，工人們將公園裡無人居住的帳篷及其物品搬走，裝進箱子拖走。帳篷裡的人被告知收拾東西離開。

與此同時，伐木工人開始移除公園東端沿Bowditch街的三棵大樹，一輛運土車從被拆除的廚房運走了瓦礫。凌晨 4 點左右，第一批海運集裝箱被放置在公園東邊的Bowditch街，由一輛叉車推入到位。

儘管發生了對峙，但公園氣氛相對平靜。柏克萊加大總共將使用160個海運集裝箱來封鎖公園。大學官員在一份聲明中說，公園周圍的幾條街道將在未來三到四天內禁止通行，施工人員將繼續修建集裝箱圍墻。

大學的最後一個主要障礙是州最高法院，在法律問題得到解決之前，大學不會推進建設。州長紐森 （Gavin Newsom）辦公室及柏克萊市府主管也表示支持該計畫。

但在過去的一年，市政府和大學合作達成了一項價值100萬元的協議，租用Quality Inn汽車旅館作為無家可歸者的住所。到目前為止，25名無家可歸者中已有21人從公園搬到了這裡。