我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流浪紐約街頭留美博士曾任職華爾街 月薪逾10萬美元

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼

灣區氣溫近冰點 華人掃貨暖寶寶

記者葛歆睿 / 南灣報導
Shirley的抗凍秘訣是貼暖寶寶，但是她的存貨馬上就要用完了，在網上下單補的貨還沒有寄到，今 天就開始降溫了，讓她非常著急。（受訪者提供）
Shirley的抗凍秘訣是貼暖寶寶，但是她的存貨馬上就要用完了，在網上下單補的貨還沒有寄到，今 天就開始降溫了，讓她非常著急。（受訪者提供）

根據國家氣象局預測，灣區周末會有小雨，天氣寒冷，許多地方最低氣溫將降至華氏30多度，接近冰點。寒風可能會讓體感溫度比實際溫度低10度，植被、農作物、和牲畜植被也受到霜凍威脅。為了迎接這場即將到來的寒流，華人居民已紛紛做好準備。

居住在庫比蒂諾的Dave表示，他和女友Shirley自入冬以來都沒開過暖氣，在家都要穿大衣和羽絨服來保暖。「上一個冬天暖氣開了一個月，最後收到500多元的帳單，太貴了，所以想省點錢，不到萬不得已的時候就不開（暖氣），」Dave打趣說：「看了這周末的天氣預報，我覺得萬不得已的時候到了。」

Shirley分享她的抗凍秘訣是貼暖寶寶。「要隔著衣服貼，貼在腹部和背部，一片能發熱10個小時，很方便，不僅在家能用，在戶外也行。」她說，「用不了200塊錢就能買夠一個冬天用的（暖寶寶），比開暖氣划算多了。」不過，Shirley稱她的存貨馬上就要用完了，在網上下單補的貨還沒有寄到，今天就開始降溫了，讓她非常著急。

伴隨寒流而來的還有霜凍。氣象局針對北灣、東灣、聖他克拉拉縣的內陸和山谷發布了霜凍警告。氣象局表示，霜凍和冰凍條件會殺死農作物和其他敏感植被。可能會損壞未受保護的室外管道，並給沒有足夠供暖或庇護所的牲畜創造危險條件。

住在聖荷西的江小姐在家種了一些盆栽多肉和熱帶榕，平時都放在戶外，這兩天發現這些植物「已經要死不活了」，「葉子已經枯掉好幾枝」，再加上看到天氣預報說馬上要0度了，於是連忙搶救，把植物都搬進室內。

江小姐趕在降溫前把一直放在後院的盆栽植物搬進室內。（受訪者提供）
江小姐趕在降溫前把一直放在後院的盆栽植物搬進室內。（受訪者提供）

灣區 華人 聖荷西

上一則

來舊金山遊玩 中國城、巨人隊球場、哈利階梯…必訪景點

下一則

冷氣團6日襲北加 聖荷西可能結冰 山區風暴警戒

延伸閱讀

嚴冬接近 華府周末飄雪降雨 芝城下周強風暴降大雪

嚴冬接近 華府周末飄雪降雨 芝城下周強風暴降大雪
3月初選將屆 儘速更新選民訊息

3月初選將屆 儘速更新選民訊息
灣區房市復甦有影 都會區均價小漲

灣區房市復甦有影 都會區均價小漲
灣區公共交通機構 聯合推出半價車票

灣區公共交通機構 聯合推出半價車票
加州5大碳排設施 3家位於灣區煉油廠

加州5大碳排設施 3家位於灣區煉油廠

熱門新聞

福斯特市的一家Walgreens藥店，感冒藥在1日被搶空。（受訪者Tobby提供）

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

2024-01-02 21:17
出自層疊式雞籠系統的產雞，長期生活在擁擠的環境，吃的是轉基因大豆和玉米，被打了抗生素和荷爾蒙。（陳佳霖提供）

缺蛋荒 華人專家買到一盒12顆全雙黃蛋 揭買蛋秘辛

2024-01-03 22:23
Trader Joe's新上架的豆腐皮成分簡單只有大豆跟水，訂價也不貴。（受訪者提供）

Trader Joe's推亞洲食材 華人搶購

2024-01-01 01:00
屋崙警局2日中午表示，逮捕了謀殺越南裔警員黎俊（音譯，Tuan Le）的數個嫌犯，包括過去12小時內抓捕的一名嫌疑人。 （警局供圖）

北加偷竊大麻店殘忍槍殺亞裔警 數名兇嫌被逮

2024-01-02 17:24
福斯特市的一家Walgreens藥店，貨架上的感冒藥在1日幾乎被搶空。（受訪者Tobby提供）

「幾乎每個人都感冒」3大傳染病襲灣區 感冒藥被搶空

2024-01-03 01:20
元旦舊金山市場街上的遊客。（記者李怡╱攝影）

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

2024-01-02 01:20

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍
可靠、問題少 這10款車你應買二手車

可靠、問題少 這10款車你應買二手車