灣區氣溫近冰點 華人掃貨暖寶寶

Shirley的抗凍秘訣是貼暖寶寶，但是她的存貨馬上就要用完了，在網上下單補的貨還沒有寄到，今 天就開始降溫了，讓她非常著急。（受訪者提供）

根據國家氣象局預測，灣區 周末會有小雨，天氣寒冷，許多地方最低氣溫將降至華氏30多度，接近冰點。寒風可能會讓體感溫度比實際溫度低10度，植被、農作物、和牲畜植被也受到霜凍威脅。為了迎接這場即將到來的寒流，華人 居民已紛紛做好準備。

居住在庫比蒂諾的Dave表示，他和女友Shirley自入冬以來都沒開過暖氣，在家都要穿大衣和羽絨服來保暖。「上一個冬天暖氣開了一個月，最後收到500多元的帳單，太貴了，所以想省點錢，不到萬不得已的時候就不開（暖氣），」Dave打趣說：「看了這周末的天氣預報，我覺得萬不得已的時候到了。」

Shirley分享她的抗凍秘訣是貼暖寶寶。「要隔著衣服貼，貼在腹部和背部，一片能發熱10個小時，很方便，不僅在家能用，在戶外也行。」她說，「用不了200塊錢就能買夠一個冬天用的（暖寶寶），比開暖氣划算多了。」不過，Shirley稱她的存貨馬上就要用完了，在網上下單補的貨還沒有寄到，今天就開始降溫了，讓她非常著急。

伴隨寒流而來的還有霜凍。氣象局針對北灣、東灣、聖他克拉拉縣的內陸和山谷發布了霜凍警告。氣象局表示，霜凍和冰凍條件會殺死農作物和其他敏感植被。可能會損壞未受保護的室外管道，並給沒有足夠供暖或庇護所的牲畜創造危險條件。