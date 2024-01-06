聖縣推微型廚房 3月前申請免費

申請小屋食品經營者的殷琡閔，在家製作麵包烘培。（記者孫愛薇／攝影）

為了讓縣民利用家中廚房合法販售肉類製品與更多料理，聖他克拉拉縣2023年推出「微型企業家庭廚房」（Microenterprise Home Kitchen Operations ,MEHKO）執照申請，2024年3月前提出申請免規費，鼓勵民眾多加申請。

許多對於烹飪有興趣的民眾，以往只能將餐點和親朋好友分享，雖然躍躍欲試將烹飪成為職業，但是由於租門市與雲端 廚房的成本門檻，讓這些家中大廚遲遲無法跨出這一步，甚至變相成為無照販售的方式存在，現在透過「微型企業家庭廚房」的執照開放，將家裡變成迷你餐廳，只要符合「微型企業家庭廚房」的申請規範，以私人住宅為基礎的「迷你餐廳」，就能開始在聖塔克拉拉縣營運合法販售。

聖他克拉拉縣環境衛生局（Department of Environmental Health, DEH）對於微型廚房有其詳細規定，從硬體設施到可販售品項都需要遵守法規，每年還要接受一次檢查，如果遭投訴或有緊急狀況，還會額外安排檢查。

聖縣環境衛生局表示，希望透過「微型企業家庭廚房」的開放申請，培養民眾料理技術與就業 能力，降低民眾進入食品業的門檻與成本，為社區增加新鮮食物選項，也能為原本無照販售的家庭業者，提供一條合法的管道，增加食品的安全性。

在微型廚房開放申請前，大多數的家庭廚房如果想要合法販售，就需要申請小屋食品經營者 （Cottage Food Operator, CFO）的AB類執照，這類執照所能販售的食品項目較少，多以烘培與甜品為主，主要偏向為潛在危險較低的食材與樣式。