全職媽媽做蛋糕 花2月拿到執照

糖霜餅乾是Wennie的招牌之一，以台灣作為主題的設計頗受好評。

全職媽媽Wennie幫孩子做生日蛋糕時，做出了興趣，苦於沒有食品販售執照，四年來她只能將成品贈送給親朋好友吃，維持愛好的開銷很大，獲知有家庭廚房販售執照後，她努力完成執照申請設立「Wennie Planet Cakery 溫妮星球蛋糕店」，最終將家裡做的甜點透過合法販售、攤平成本。

Wennie共花了兩個月的時間完成執照的申請。在執照中，她選擇了小屋食品經營者 （Cottage Food Operator, CFO）的A類執照，可以利用家中的廚房製作料理販售。在申請的過程中，她依據衛生局公布的規範與建議，調整料理配方到符合安全規範，完成食品操作員（food handler）上課與考試，最終獲得執照批准，「 直到手裡拿著執照，完成的這一刻，滿滿的感動，我知道我離夢想更進一步了」。

對於新出台的「微型企業家庭廚房」（Microenterprise Home Kitchen Operations ,MEHKO），Wennie認為是提供給好廚藝的人，可以賣菜餚和飲品給大眾的機會。

Wennie說：「我覺得產品的定位很重要， 因為每個執照的規定不同，不同執照對於食材的許可是不一樣的。」她建議，確認自己的產品項目後，看要申請哪種執照；在申請過程中，衛生局會與申請者討論，直到定案。她說，「有衛生局的把關，會讓食品銷售更安全」。

發現家庭廚房經營樂趣的她，還協助其他有興趣的朋友一起來申請執照，身邊就有兩位申請小屋食品經營者、一位申請微型廚房。Wennie興奮地說，「希望他們也能盡快完成，讓大家可以品嘗到好吃的菜餚」。