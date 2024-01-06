我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流浪紐約街頭留美博士曾任職華爾街 月薪逾10萬美元

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼

全職媽媽做蛋糕 花2月拿到執照

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
糖霜餅乾是Wennie的招牌之一，以台灣作為主題的設計頗受好評。
糖霜餅乾是Wennie的招牌之一，以台灣作為主題的設計頗受好評。

全職媽媽Wennie幫孩子做生日蛋糕時，做出了興趣，苦於沒有食品販售執照，四年來她只能將成品贈送給親朋好友吃，維持愛好的開銷很大，獲知有家庭廚房販售執照後，她努力完成執照申請設立「Wennie Planet Cakery 溫妮星球蛋糕店」，最終將家裡做的甜點透過合法販售、攤平成本。

Wennie共花了兩個月的時間完成執照的申請。在執照中，她選擇了小屋食品經營者 （Cottage Food Operator, CFO）的A類執照，可以利用家中的廚房製作料理販售。在申請的過程中，她依據衛生局公布的規範與建議，調整料理配方到符合安全規範，完成食品操作員（food handler）上課與考試，最終獲得執照批准，「 直到手裡拿著執照，完成的這一刻，滿滿的感動，我知道我離夢想更進一步了」。

對於新出台的「微型企業家庭廚房」（Microenterprise Home Kitchen Operations ,MEHKO），Wennie認為是提供給好廚藝的人，可以賣菜餚和飲品給大眾的機會。

Wennie說：「我覺得產品的定位很重要， 因為每個執照的規定不同，不同執照對於食材的許可是不一樣的。」她建議，確認自己的產品項目後，看要申請哪種執照；在申請過程中，衛生局會與申請者討論，直到定案。她說，「有衛生局的把關，會讓食品銷售更安全」。

發現家庭廚房經營樂趣的她，還協助其他有興趣的朋友一起來申請執照，身邊就有兩位申請小屋食品經營者、一位申請微型廚房。Wennie興奮地說，「希望他們也能盡快完成，讓大家可以品嘗到好吃的菜餚」。

因為加州政府開放的家庭廚房執照，讓Wennie成為全職媽媽後還能兼顧到烘培興趣，「做烘培令我放鬆，而來自客人的肯定，讓我更有成就感，這一切是家庭廚房給我了機會圓夢。」

恐龍造型的小蛋糕，花費Wennie一整天的時間製作，目前寄賣在合作店家中。（受訪...
恐龍造型的小蛋糕，花費Wennie一整天的時間製作，目前寄賣在合作店家中。（受訪者提供）
Wennie為了維持做甜點的開銷，申請合法執照，銷售自己在家做的成品。（受訪者提...
Wennie為了維持做甜點的開銷，申請合法執照，銷售自己在家做的成品。（受訪者提供）
近期在台灣流行的韓式擠花蛋糕，Wennie也勤練擠花手法，推出販售。（受訪者提供...
近期在台灣流行的韓式擠花蛋糕，Wennie也勤練擠花手法，推出販售。（受訪者提供）

加州

上一則

佛利蒙疑毒氣外洩 警方發布緊急避難 封鎖部分區域

下一則

聖縣推微型廚房 3月前申請免費

延伸閱讀

顧客飲酒不節制 當心餐廳收「嘔吐費」

顧客飲酒不節制 當心餐廳收「嘔吐費」
漢堡拿鐵照衝… 肯德基等3大餐飲連鎖店 加碼進中國

漢堡拿鐵照衝… 肯德基等3大餐飲連鎖店 加碼進中國
拿鐵、漢堡無涉高科技 美速食擴大展店緊盯中國市場

拿鐵、漢堡無涉高科技 美速食擴大展店緊盯中國市場
創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生
百大最差房東冠軍3293項違規創高 3華裔上榜

百大最差房東冠軍3293項違規創高 3華裔上榜

熱門新聞

福斯特市的一家Walgreens藥店，感冒藥在1日被搶空。（受訪者Tobby提供）

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

2024-01-02 21:17
出自層疊式雞籠系統的產雞，長期生活在擁擠的環境，吃的是轉基因大豆和玉米，被打了抗生素和荷爾蒙。（陳佳霖提供）

缺蛋荒 華人專家買到一盒12顆全雙黃蛋 揭買蛋秘辛

2024-01-03 22:23
Trader Joe's新上架的豆腐皮成分簡單只有大豆跟水，訂價也不貴。（受訪者提供）

Trader Joe's推亞洲食材 華人搶購

2024-01-01 01:00
屋崙警局2日中午表示，逮捕了謀殺越南裔警員黎俊（音譯，Tuan Le）的數個嫌犯，包括過去12小時內抓捕的一名嫌疑人。 （警局供圖）

北加偷竊大麻店殘忍槍殺亞裔警 數名兇嫌被逮

2024-01-02 17:24
福斯特市的一家Walgreens藥店，貨架上的感冒藥在1日幾乎被搶空。（受訪者Tobby提供）

「幾乎每個人都感冒」3大傳染病襲灣區 感冒藥被搶空

2024-01-03 01:20
元旦舊金山市場街上的遊客。（記者李怡╱攝影）

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

2024-01-02 01:20

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍
可靠、問題少 這10款車你應買二手車

可靠、問題少 這10款車你應買二手車