蕭美琴、灣區名人謝凱婷 對談台美關係、女性從政

台灣民進黨副總統候選人蕭美琴與矽谷「Taiwan Next Foundation」執行長謝凱婷對談，暢談女性從政與台灣在全球市場的重要定位。（謝凱婷提供）

台灣民主進步黨副總統候選人暨前駐美代表蕭美琴日前接受位於矽谷 的「Taiwan Next Foundation」執行長謝凱婷訪談，主題為「外柔內剛」用溫柔與毅力推動台灣走向世界，兩位女性暢談女性從政等議題，以及台灣在全球市場的重要定位。

蕭美琴在影片中指出，台灣社會具高度的包容與進步力，讓女性從政者能持續衝破天花板，自己能參與其中是莫大的榮耀，在台灣的國際地位上，身為外交官相當重要的角色便是塑造一個好的政策環境，讓台灣與國際擁有雙向的良好互動。她指出，過去大家認為台灣是前進中國的跳板，現在台灣正積極形塑台灣是個令人信任的品牌之路。

台灣政壇也不斷進步，她剛進立法院時，女性議員比率只有兩成多，發展到現在已經超過四成。蕭美琴也常在美國國會表達，台灣女性在國會的比率甚至超越美國，這是台灣相當重要的進步。台灣透過持續的修法與制度改變，讓女性在從政上有更好的起步點，並讓台灣人民看到女性也有帶領社會進步的力量。

在政策與教育方面，台灣也要持續進步，建立男女同工同酬的制度。蕭美琴說，育兒與教育領域要認知這不只是女性的工作，男女雙方都應負起共同的責任，讓女性有更多專業發展與自主的空間。

至於台美政策，蕭美琴指出，形塑台美雙向互動的政策環境是其相當重要的任務，以「台美21世紀貿易倡議」來看，第一階段針對過去單打獨鬥，但在全球供應鏈 中具有關鍵地位的中小企業，提供更好的政策環境；第二階段主要聚焦在數位貿易談判( Digital Trade/ Digital Economy)，涵蓋範圍包括資安、資料、貿易、數位內容等；台灣在過去累積的品牌利基點，「台灣的令人信任」也成為難以取代的競爭力。

蕭美琴指出，台灣與矽谷已是高度連結的生態圈，也是外商持續看好台灣的因素之一。根據統計，蔡英文總統任職期間，外資投資 台灣金額已超過新台幣2兆元，這還不包括台商回台的投資，證明我們正在往好的方向前進。

謝凱婷指出，整場對談蕭美琴展現超強的親和力，也提到了許多海外僑胞所關心的貿易、經濟等重點，更多內容可上網查詢「台美加速器」Podcast節目，或是至Youtube頻道觀看https://www.youtube.com/watch?v=j_8t3f63OOU。