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僑委會新年新設21所華語文學習中心

記者江碩涵／聖荷西報導
台灣僑委會2024年新設21所「台灣華語文學習中心」，其中有14所設於美國。圖為北加的南灣僑教中心活動。（主辦單位提供）
台灣僑委會2024年新設21所「台灣華語文學習中心」，其中有14所設於美國。圖為北加的南灣僑教中心活動。（主辦單位提供）

台灣僑委會2024年新設置21所「台灣華語文學習中心」，地點包含美國14所、義大利2所及英國、比利時、西班牙、波蘭、荷蘭各1所。

僑委會擴大經營海外華語文市場，分享具台灣特色的正體華語文教學，訂定「海外華語文學習深耕計畫」，並以美國及歐洲為主要地區，運用僑民與僑教網絡成立「台灣華語文學習中心（TaiwanCenter for Mandarin Learning，TCML）」，招收當地社區母語非華語的族裔人士，3年來逾5000人學習華語。

北加州的「台灣華語文學習中心」時常舉辦活動，吸引想學華語的學員參加。（主辦單位提...
北加州的「台灣華語文學習中心」時常舉辦活動，吸引想學華語的學員參加。（主辦單位提供）

2024年海外僑校申請新設「台灣華語文學習中心」相當踴躍，新設的美國14所學校，共有聖迪瑪斯慈濟人文學校、聖地牙哥中華學苑、愛恩中文學校、天樂語文學校、慈濟聖馬刁人文學校、華府慈濟人文學校、慈濟長島教育中心、匹茲堡慈濟人文學校、平原中華文化中心、休士頓台灣松年學院、達拉斯光華中文學校、佛光山達拉斯人文學校、阿肯色州台灣同鄉會、台塑中文學校等。

北加州的「台灣華語文學習中心」學員完成課程、取得結業證書後開心合影。（主辦單位提...
北加州的「台灣華語文學習中心」學員完成課程、取得結業證書後開心合影。（主辦單位提供）

截至2023年止，「台灣華語文學習中心」共有66所，分別位於美國54所，歐洲的英國、德國及法國各兩所，奧地利、愛爾蘭、瑞典、匈牙利、捷克及比利時各1所。2024年新設21所加入，台灣華語文學習中心推廣體系更完整。

僑委會表示，近年各地台灣華語文學習中心課程已陸續吸引當地企業、政府合作開班授課，相關成果獲得美國在台協會（AIT）的肯定與支持，期盼透過台灣華語文學習中心，將台灣華語文之美推廣至海外各地，深入歐美主流社區，分享台灣華語文教育。

僑委會表示，此計畫不僅提供主流社會成年人士學習具台灣特色華語文的機會，並邀請學華語歐美青年，到台灣參加青年營隊、語文班、觀摩團與英語服務營，更直接體驗台灣的文化與生活，藉此推動雙向文化交流和語言學習，也協助達成「2030雙語政策」目標。

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