灣區公共交通機構 聯合推出半價車票

灣區公交機構聯合推出「Clipper START」試點計畫，透過提供五折票價，讓灣區低收入居民更能負擔得起公共交通。（大都會交通委員會網站）

聖他克拉拉谷交通局（VTA）宣布與其他灣區 交通機構合作，推出「Clipper START」試點計畫。該計畫由大都會 交通委員會（MTC）管理，旨在透過提供五折票價，讓灣區低收入 居民更能負擔得起公共交通。

參與「Clipper START」計畫需要滿足以下條件：

•是舊金山灣區的居民

•年齡在19-64歲之間

•沒有殘障人士專用的RTC Clipper卡

•家庭收入等於或低於聯邦貧窮線的兩倍

申請時，居民必須提供身分和收入證明。符合資格的參與者經批准後，將收到郵寄的個人化Clipper卡，並獲得以下交通服務單人成人票的五折優惠：VTA、AC Transit、Marin Transit、SolTrans、BART、Muni、Sonoma County Transit、Caltrain、Napa VINE等。

VTA表示，該計畫是讓公共交通成為對更多人來說更可行、更經濟選擇的重要一步，並鼓勵所有符合資格的居民利用此機會降低旅行成本，為建造更綠色、更互聯的灣區做出貢獻。

申請參與「Clipper START」計畫請訪問：https://www.clipperstartcard.com/s/application。