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網紅煽動群眾 聖荷市議員申請禁制令獲准

編譯組／綜合報導
聖荷西市議員奧爾蒂斯申請針對自媒體禁制令獲准。(取材自聖荷西市府官網)
聖荷西市議員奧爾蒂斯申請針對自媒體禁制令獲准。(取材自聖荷西市府官網)

聖荷西「信使報」（Mercury News）報導，一個以聖荷西為主題的熱門社交媒體帳戶的所有者被法庭下令遠離市議員奧爾蒂斯（Peter Ortiz），因為這名市議員稱這些帖子將他和他的女友置於危險之中，並煽動了對LGBTQ多元性別群體的仇恨。

奧爾蒂斯於12月20日對薩恩茲（Robert Saenz）申請了禁制令，後者擁有 Instagram頁面「ESSJ Times」。該帳戶擁有近7萬名粉絲，自稱是聖荷西東區的新聞來源。

最近，薩恩茲發布了一些關於變性兒童醫療問題的爭議性帖子，並在某些情況下使用了 「誘童犯」（groomer）一詞。據倡導者稱，該詞將變性兒童的合法醫療與虐待兒童錯誤地聯系在一起，並鼓勵針對LGBTQ群體的暴力行為。

奧爾蒂斯說，去年12月17日薩恩茲發布了一張奧爾蒂斯的照片，並在他臉上貼上了「棕色傀儡」（brown puppet）的字樣，這促使他向法院申請了禁制令。薩恩茲在帖中指責奧爾蒂斯和他的市議會同事托雷（Omar Torres）身為拉丁裔，「根本不代表拉丁裔或墨西哥社區。尤其是反對誘拐兒童的社區大多數人。

在12月13日的另一篇帖子中，薩恩茲發布了一段視頻，其中包括變性人接受醫療導致與成年人發生性關系的畫面。帖子中還包括奧爾蒂斯、他的女友和托雷斯的視頻和圖片。

今年10月，聖荷西市議會一致通過了一項支持變性人和LGBTQ人士的決議。身為同性戀者的托雷斯就民選官員與該群體站在一起的重要性發表講話。

奧爾蒂斯在提交給法院的文件中寫到：「我認為，被告在社交媒體上發布的誣告我『誘導』兒童或對兒童進行性教育的帖子對我本人、我女友和我的家人的安全構成了威脅。答辯人的不實指控和暗示我支持兒童（性化），導致他的追隨者在網上攻擊我和我的女友。」

在12月28日發表的一份聲明中，薩恩茲指責該市議員侵犯了他的第一修正案（First Amendment）權利和新聞自由。他2日在接受採訪時說：「我只是一名報導媒體的獨立記者。我覺得自己被霸凌了。」

奧爾蒂斯的禁制令於12月21日獲得法官Johanna Thai Van Dat的批準。該禁制令還限制薩恩茲發表更多有關奧爾蒂絲議員及其女友的 「誹謗性」言論，並禁止他接近該議員的女友。

這項禁制令將在 1 月 23 日的下一次聽證會上到期。

聖荷西 LGBTQ 墨西哥

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