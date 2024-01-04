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東巴洛阿圖市 去年兇殺案掛蛋

記者葛歆睿／東巴羅阿圖報導
圖為東巴洛阿圖街景。(取材自Google Maps)
圖為東巴洛阿圖街景。(取材自Google Maps)

據SF GATE報導，東巴洛阿圖市警察局表示，該市去年的兇殺案為零。

對於一個曾經被稱為「全國謀殺之都」的地方來說，這是一個驚人的轉變。1992年，這座擁有2萬4000人口的城市有42人被殺，成為全美國人均謀殺率最高的城市。

東巴洛阿圖市警察局長劉傑夫（音譯，Jeff Liu）在一份聲明中對警察局表示祝賀，稱這是一個重要的里程碑。 他說：「你們對安全和團結的承諾改變了我們的城市，。992年面臨42起謀殺案的挑戰，發展到現在比以往任何時候都更有韌性和更強大的社區。」 「我向你們每一個人致以最深切的謝意，感謝你們在促進東巴洛阿圖市安全和繁榮方面所做出的貢獻與合作。」

1993年「洛杉磯時報」一篇關於東巴洛阿圖市驚人兇殺數字的文章稱，這座與富裕的巴洛阿圖市僅隔一條101號高速公路的城市，當時因「猖獗的毒品交易」和「暴力幫派鬥爭」而受到「詛咒」。 而市預算的困境加劇了這些問題，當時警察局只有37名警員。

東巴洛阿圖位於聖馬刁縣。巴洛阿圖則位於聖他克拉拉縣。

文章稱，1992年東巴洛阿圖市一半的兇殺案與毒品有關，70%的死者生前參與了某種犯罪活動。

聖馬刁縣官員將1990年至2017年間該市暴力犯罪率下降60%歸因於聯邦打擊犯罪和一系列因素。其中包括執法部門採用以社區為基礎的警務方法，以及用辦公室、購物中心和四季酒店的開發項目取代幾家舊酒吧和酒類商店。

此外，長期居民抱怨說，過去20年來東巴洛阿圖市的中產階級化模式推高了房價，迫使許多人離開。 根據城市數據，2012年2月東巴洛阿圖市的房價中位數為26萬2500元。到2021年1月，已躍升至94萬7500元，增長了261%。

這項消息發布之際，全國去年兇殺案也出現了最大下降。ABC新聞報道稱，去年全國兇殺案數量比2022年下降了13%。 而在去年之前，兇殺案年度降幅度最大的一年是1996年，當時下降了9%。

東巴羅巴洛阿圖市警察局稱，該市去年的兇殺案為零。（取材自臉書）
東巴羅巴洛阿圖市警察局稱，該市去年的兇殺案為零。（取材自臉書）

毒品 房價 暴力犯罪

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