為私宅檢查簽字 金山華裔雇員被控涉利益衝突 不認罪

前建築檢查局華裔雇員曾凡被控三罪，主因是在政府決策中存在利益衝突。（取自KTVU電視台推特截圖）

舊金山 地檢長謝安宜2日表示，前建築檢查局華裔 建築檢查員曾凡（音譯，Van Zeng）被控三罪，主要罪名是在政府決策中存在經濟利益衝突。曾凡曾在自己住宅的檢查文書上簽字，還給父親公司承包的兩個建築計畫的檢查中簽字。因此違反「舊金山競選和政府行為守則」，如果罪名成立，他將面臨一年監禁。

曾凡於1月2日過堂，表示不認罪。他的下一次開庭日期定在2月23日（周五），屆時將舉行審前會議。

謝安宜說， 舊金山法律禁止市縣雇員參與制定或試圖影響有經濟利益的政府決策，作為一名建築檢查員，曾凡在對自己住宅的檢查上簽字。他還在兩個建築項目的計畫上簽字，他父親的公司 Mutual Seiko construction，是這兩個計畫的承包商。曾凡曾在父親的公司工作，後來才受雇於舊金山市府。

謝安宜說，舊金山市民應該期望公職人員廉潔奉公，不做出自私自利的行為。「我的辦公室致力於根除違反道德法律的員工，並追究他們的責任。」此案由地檢長辦公室的公共廉政特別工作組負責起訴。如果罪名成立，曾凡將面臨長達一年監禁。

雖然已提出起訴，但調查仍在進行中。任何知情者可撥打舊金山地檢長辦公室的公共誠信舉報專線，電話為1-628-652-4444。舉報者可以保持匿名。

根據舊金山紀事報報導，建築檢查局漢南(Patrick Hannan)表示，曾凡去年12月8日被解雇，「建築檢查部對道德失誤採取零容忍態度，並認為那些未能履行公民責任的人應該為自己的行為負責。」