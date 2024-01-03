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灣區捷運恢復運營 調查：脫軌可能人為疏失

舊金山訊
BART總監艾倫說，脫軌事故的原因很可能是人為錯誤。（ABC7 NEWS截圖）
BART總監艾倫說，脫軌事故的原因很可能是人為錯誤。（ABC7 NEWS截圖）

灣區捷運（BART）元旦脫軌事件發生後，捷運服務已在2日早晨恢復正常運營。

周一，奧林達車站附近的一輛8車廂捷運發生脫軌，事故造成車廂著火，九名人員受傷被送往醫院。

BART2日發布聲明︰「在經過徹夜的修理和安全檢查後，BART在今天恢復正常運營。」

BART周一晚表示，他們已經在將脫軌的捷運重回鐵路的工作中取得進展。一輛巨型吊車來到現場，幫助脫軌的車廂重新回到其原有的軌道上。向東方向的24號高速公路中的兩條通行道被關閉，以協助安排這一重要工作進行。

脫軌事件發生在一次電腦故障之後，原本能夠防止列車在交叉口自動切換道路的電腦系統突然失靈了。「操作中心當時無法和交叉口取得聯繫，無法將路線轉移到一個合適的位置，所以他們指示火車駕駛員停下火車，並下車去手動扳動開關將車軌路線變動。」BART發言人艾莉森表示，而在這之後脫軌事件就發生了。

「這不是我們想要開啟2024年的方式，我們常常說你想要炸裂地開啟新的一年，但不應該是這樣的。」捷運乘客波利爾（Lia Burrell）表示。

乘客們回憶當時列車先向前動，又向後動，然後有人聞到了煙味，並看到了火焰。

最新調查情況表明，這一系列事故的原因很可能是人為錯誤。

「現在我們轉向弄清楚到底發生什麼了的階段，」BART總監艾倫 (Deborah Allen)說。她說連鎖裝置是新的，火車車廂是新的，軌道也是新的。

艾倫說：「調查仍在進行中，我們現在還不知道。但我們現在相信，這不是軌道問題，也不是火車問題。這些排除後，我們所知道的大多數事實都指向是人為錯誤造成的事故。」

艾倫表示，BART對受此影響的人們感到非常抱歉，希望他們在一周內得到出軌原因的答案。

捷運 灣區

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