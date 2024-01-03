空屋稅挨告 舊金山市府促撤訴被駁回

舊金山的空置住宅單元達到6萬1000套。（記者李怡／攝影）

M提案又稱「空屋稅」，雖在2022年獲得54.5%的舊金山 選民支持並通過立法，但立即遭到舊金山地產協會的法律挑戰；舊金山地產協會也對舊金山市政府提起訴訟，且法官已裁定，1月舊金山市府律師辦公室必須對此訴訟案做出辯護和回應。

「徵收空置房屋稅」立法的反對者，包括舊金山公寓協會以及舊金山房地產經紀人協會。這兩大協會與市府律師辦公室爭議一年後，終究將市府告上了法庭。

市府律師邱信福（David Chiu）對此案向法庭辯論稱：「由於目前稅款還尚未徵收，法院應駁回訴訟。」但高等法院法官海恩斯在12月20日的裁決中，並未駁回訴訟，並令邱信福辦公室在2024年1月12日之前，對原告的訴訟做出回應。

依照新法規定，徵稅預計於2025年4月生效，且徵稅僅適用於一年內空置時間超過182天、3個或以上單位的住房。

發起M提案的市議員潘正義(DeanPreston)表示，透過對住房空置的房東 徵稅，是要激勵房東出租空屋，提案將在第一年對每個空置住房單元徵收2500至5000元的房東稅，到第三年，每空置超過六個月的住宅單元的稅收將增加到2萬元。法案豁免單戶住宅、複式住宅、興建住宅和空置少於六個月的住宅。

潘正義表示，在舊金山的街道上有眾多無家者，但城市中卻有著成千上萬的空置住房單元。這是一個道德問題，也是必須面對的資源供需平衡問題。

舊金山目前約有4萬個住房單位空置，多年來一直面臨嚴峻的住房短缺問題。但根據財務長辦公室2022年的一份報告估計，在7000個長期空置單位中，只有約4000個單位可能受到新稅的影響。空置稅第一年將產生900萬元的收入，到2026年將產生1540萬元的收入。

對於此提案反對者認為，空置稅不會減少和平衡空置房屋，而房東多支付稅款，有可能將房屋租金 推得更高。高額租金會使小企業經營變得更加困難，高住房成本也意味著小企業必須向工人支付更多的薪水。