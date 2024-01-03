空屋稅挨告 舊金山市府促撤訴被駁回
M提案又稱「空屋稅」，雖在2022年獲得54.5%的舊金山選民支持並通過立法，但立即遭到舊金山地產協會的法律挑戰；舊金山地產協會也對舊金山市政府提起訴訟，且法官已裁定，1月舊金山市府律師辦公室必須對此訴訟案做出辯護和回應。
「徵收空置房屋稅」立法的反對者，包括舊金山公寓協會以及舊金山房地產經紀人協會。這兩大協會與市府律師辦公室爭議一年後，終究將市府告上了法庭。
市府律師邱信福（David Chiu）對此案向法庭辯論稱：「由於目前稅款還尚未徵收，法院應駁回訴訟。」但高等法院法官海恩斯在12月20日的裁決中，並未駁回訴訟，並令邱信福辦公室在2024年1月12日之前，對原告的訴訟做出回應。
依照新法規定，徵稅預計於2025年4月生效，且徵稅僅適用於一年內空置時間超過182天、3個或以上單位的住房。
發起M提案的市議員潘正義(DeanPreston)表示，透過對住房空置的房東徵稅，是要激勵房東出租空屋，提案將在第一年對每個空置住房單元徵收2500至5000元的房東稅，到第三年，每空置超過六個月的住宅單元的稅收將增加到2萬元。法案豁免單戶住宅、複式住宅、興建住宅和空置少於六個月的住宅。
潘正義表示，在舊金山的街道上有眾多無家者，但城市中卻有著成千上萬的空置住房單元。這是一個道德問題，也是必須面對的資源供需平衡問題。
舊金山目前約有4萬個住房單位空置，多年來一直面臨嚴峻的住房短缺問題。但根據財務長辦公室2022年的一份報告估計，在7000個長期空置單位中，只有約4000個單位可能受到新稅的影響。空置稅第一年將產生900萬元的收入，到2026年將產生1540萬元的收入。
對於此提案反對者認為，空置稅不會減少和平衡空置房屋，而房東多支付稅款，有可能將房屋租金推得更高。高額租金會使小企業經營變得更加困難，高住房成本也意味著小企業必須向工人支付更多的薪水。
根據M提案住宅單位空置稅摘要內容，舊金山市政府應對擁有三個或更多單位的建築中的空置單位的業主徵稅，此提案估計每年可產生2000萬至3700萬元的收入，稅收持續到2053年12月31日，收到的稅金將用作租金補貼和可負擔房屋。
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