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金山人語／新科技的華而不實陷阱

金山人語
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蘋果手機被消費者經常吐槽的一點，就是其系統的頻繁更新。手機新系統升級後，大多時候人們的體驗是操作界面更加炫酷、複雜了，很少時候能讓人在使用體驗上有質的提升。

現代科技五花八門，就像頻繁更新的蘋果手機系統，只占據了更多手機儲存空間，給生活帶來的便利並不多。民眾在購買和使用時應當三思，這些產品和服務到底讓我們的生活更便利還是更複雜？

頻繁更新的蘋果手機系統有個問題是，容易導致較舊款的手機效率變差，新系統雖然變得更好看，但實質作用不大。例如新系統可以根據喜好調整待機界面、製作聯繫人照片、用貼圖製作照片等。這些功能雖說可以有，但若要用儲存空間為代價，則大可不必。

再例如蘋果手機系統很早之前推出的設置個性化模式功能，可以設定晚上幾點後為「夜間模式」，再設定「夜間模式」中，誰可以打得通你的電話，可以接收怎樣的信息等。這樣費心地去設置，倒不如直接睡前調成飛行模式來得容易。

蘋果手表看起來高端大器，但並非適合所有人。對於習慣手機不離身的人，一般查看信息、郵件，接電話，只需要拿起手機來看即可，這時手上佩戴的蘋果手表就失去了查看信息的意義。有時手機和手表收到重複提示音，真是不勝其擾。

除了查看信息，一般手機上可以操作的功能，如果隨身帶著手機，大多數人都不會用手表操作。那麼蘋果手表的意義可能主要集中在其運動監測、血氧檢測等健康功能上。不過亞馬遜網站上幾十元就可以購買一支專業的健康監測手環，雖然界面和監測類型不如蘋果手表，但絕對性價比高。

這幾年不只蘋果產品的更新換代變得平淡無奇，很多電子產品增添的功能只會使產品變得更複雜，卻不一定實用。例如家裡洗衣機可以連接手機的功能，電冰箱上聯網的巨大電子屏幕。試問這些功能一年中能用到幾次？人們習慣將衣服放進洗衣機後，直接按下洗衣鍵清洗，通常不會再用手機控制。至於冰箱上連網功能對冰箱製冷和保鮮功能沒有任何提升，只是看起來更「高大上」。因此，在購買家電時，倒不如挑選只有基本功能，但質量好的款式。

新科技走進生活，並不能立刻發揮作用，需要人類的學習過程，這是學習成本。但若這項科技、功能並不會帶來很大的便利，人們學習使用它就不值得。當今的電子產品為了吸引消費者，經常推出看似高級的功能，但仔細了解後才發現，這些功能只會讓生活變得複雜及困擾，有它沒它影響不大。引用一句網路用語：這些功能「可以有，但沒必要。」

([email protected])

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