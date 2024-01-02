灣區元旦不平靜 BART列車出軌
新年伊始，多數人在元旦假期中，但當天在灣區發生數起事故。捷運系統BART的一班列車出軌，導致兩節車廂起火，黃線(Yellow Line)交通受到重大延誤；在金銀島（Treasure Island）一個住宅區發生煙火爆竹事故，造成一人死亡；另外，在舊金山市中心發生槍擊事件，造成一人重傷。
灣區捷運系統BART的一班黃線列車(Yellow Line)，元旦上午9時15分左右發生部分出軌的意外，黃線交通受到重大延誤，該單位派出接駁巴士把乘客送到下個車站。
這班列車是往東開前往康曲柯士達縣(Contra Costa County)，列車在奧倫達站(Orinda)和拉法耶站(Lafayette)之間發生部分出軌，並有兩節車廂起火，但消防局很快把火撲滅，沒有人受傷。
事件發生後兩站之間的雙向交通都停頓，兩座車站也都暫停營業，捷運局派巴士把乘客載回奧倫達站，然後給乘客安排接駁巴士。
舊金山警方稱，元旦凌晨，金銀島附近發生煙火爆竹事故，造成一人死亡。
舊金山警察局表示，剛跨入新年後不久，1月1日凌晨12時40分左右，警方接到報警電話稱，有人在舊金山市金銀島博覽會大道1200號街區被煙火炸傷。警方趕到兩層樓的公寓住宅區後，發現一名傷者有生命危險，並進行了急救。當護理人員趕到現場後，宣布傷者死亡。
據KTVU電視台報導，事發地區的鄰居表示，午夜剛過，他們就聽到了爆炸聲和尖叫聲。
據聯邦消費品安全委員會稱，2022年美國有11人因煙火爆竹死亡，其中1萬零200人因煙火相關傷害在急診室接受治療。
截至發稿，舊金山警察局還未回應與事故相關的具體細節。任何有相關訊息的人士，請致電 415-575-4444聯繫舊金山警局（SFPD），或發送短信TIP411匿名舉報。
另外，舊金山警方表示，舊金山市中心元旦凌晨發生槍擊事件，造成一人重傷。
剛跨年之後不久，元旦凌晨 12 時18分左右，警方接獲槍擊案報警電話，之後前往Market街和Jones街，發現一名女子遭槍擊受重傷。受害者被槍擊時正坐在車裡。隨後醫護人員將受害者送往醫院接受治療。受害人傷勢險些危及生命。
舊金山消防局證實，他們已將一名傷勢嚴重的受害者送往當地急診中心。 目前案件還在進一步調查中，舊金山警方尚未逮捕與槍擊事件有關嫌疑人。
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