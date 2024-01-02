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屋崙亞裔警員殉職 華埠商會發起募款

記者李怡／舊金山報道
屋崙華埠商會基金會為越南裔警員Tuan Le 發起的籌款頁面。（GoFundMe網站截圖）
屋崙華埠商會基金會為越南裔警員Tuan Le 發起的籌款頁面。（GoFundMe網站截圖）

屋崙越南裔警員Tuan Le去年12月29日凌晨在傑克倫敦廣場附近處理大麻店入室盜竊案時，遭一名盜竊嫌犯開槍擊中，不幸身亡，震驚社區。屋崙華埠商會（Oakland Chinatown Chamber Foundation)組織社區在GoFundMe網站募捐，籌集善款幫助其家人，19小時已籌得3萬元。

屋崙華埠商會基金會代表Arlene Lum在GoFundMe網站上表示，Tuan Le 1987年出生於越南西貢，後來搬到屋崙。2001年9月11日成為入籍公民。 過去兩年，他擔任西屋崙社區資源警員。去世時年僅36歲。他殉職後留下了妻子、母親和兩隻狗。目標籌款5萬元，將會全部用來幫助他的家人。

 Arlene Lum表示，透過屋崙華埠商會基金會的捐款在法律允許的範圍內可以免稅。並呼籲社區民眾貢獻力量，幫助這位為華裔社區付出的警官家人度過難關。籌款網站https://www.gofundme.com/f/oakland-police-officer-tuan-le。

Tuan Le剛被代理警察局長艾利森 (Darren Allison) 授予格魯本斯基獎 (John Grubensky Award)，以表彰他為社區的付出。Tuan Le是屋崙因公殉職的第54名警員，也是屋崙近15年來首次被害的警員。

截至12月31日傍晚，屋崙警方至少已逮捕兩名入室盜竊嫌疑人。但警方並未證實他們是否已抓獲開槍殺害警員Tuan Le的歹徒。據了解，兇嫌極可能還在逃。

屋崙市長盛桃誓言，要抓住兇手，將其繩之以法。州長紐森對Tuan Le的去世表示悲傷，並下令州議會大廈下半旗。並代表整個州向Tuan Le的家人、同事和整個屋崙社區表示最深切的哀悼，哀悼這位勇敢的警員的離世。

屋崙 華埠 越南

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