州政府挹注850萬 沙加緬度多座公園將擴建

沙加緬度南區的一個公園管理機構,獲得州政府850多萬元贈款,將用來擴建與改善娛樂設施,以鼓勵民眾多到公共休閒場所活動,促進身心健康與社區和諧。

加州 公園與休閒廳(California Department of Parks and Recreation)的全州公園開發與社區復興贈款計畫(Statewide Park Development and Community Revitalization Grant Program)一共斥資12億元,給加州各地的公園做擴建或改善的工作,沙加緬度南區的南門休閒與公園處(Southgate Recreation and Park District)申請以後,獲得其中的850多萬元,將用來購入一塊將近9英畝的土地進行擴建。

這個主公園會興建一座新的狗公園(dog park)、一組匹克球場(pickleball courts)、一個飛盤高爾夫場(disc golf course)等的設施,現有的六座網球場也會翻修。該區現有的謝爾登公園(Jack N. Sheldon Park)和佛羅林溪健行步道(Florin Creek Trail)也會進行翻修工程。

加州公園與休閒廳廳長金特羅(Armando Quintero)指出,能夠使用戶外空間對加州居民而言至為重要,利用當地的公園可以提升人民的生活品質,增進身體、心理與社會的健康,該廳感謝各個地方的公園與休閒機構申請這項贈款。南門區還會興建出一個新的籃球場、足球 場、健行步道與自行車道、電動車加油站、教育用途植物園 、涼亭、烤肉架等的設備。

宇洛縣(Yolo County)則得到81萬4000多元,將用在奈茨登陸點社區公園(Knights Landing Community Park)興建新的足球場、壘球場、籃球場、遊樂場、野餐桌以及農夫市場(farmers market)和餐車(food trucks)的作業空間。