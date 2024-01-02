我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

州政府挹注850萬 沙加緬度多座公園將擴建

編譯林思牧／綜合報導

沙加緬度南區的一個公園管理機構，獲得州政府850多萬元贈款，將用來擴建與改善娛樂設施，以鼓勵民眾多到公共休閒場所活動，促進身心健康與社區和諧。

加州公園與休閒廳(California Department of Parks and Recreation)的全州公園開發與社區復興贈款計畫(Statewide Park Development and Community Revitalization Grant Program)一共斥資12億元，給加州各地的公園做擴建或改善的工作，沙加緬度南區的南門休閒與公園處(Southgate Recreation and Park District)申請以後，獲得其中的850多萬元，將用來購入一塊將近9英畝的土地進行擴建。

這個主公園會興建一座新的狗公園(dog park)、一組匹克球場(pickleball courts)、一個飛盤高爾夫場(disc golf course)等的設施，現有的六座網球場也會翻修。該區現有的謝爾登公園(Jack N. Sheldon Park)和佛羅林溪健行步道(Florin Creek Trail)也會進行翻修工程。

加州公園與休閒廳廳長金特羅(Armando Quintero)指出，能夠使用戶外空間對加州居民而言至為重要，利用當地的公園可以提升人民的生活品質，增進身體、心理與社會的健康，該廳感謝各個地方的公園與休閒機構申請這項贈款。南門區還會興建出一個新的籃球場、足球場、健行步道與自行車道、電動車加油站、教育用途植物園、涼亭、烤肉架等的設備。

宇洛縣(Yolo County)則得到81萬4000多元，將用在奈茨登陸點社區公園(Knights Landing Community Park)興建新的足球場、壘球場、籃球場、遊樂場、野餐桌以及農夫市場(farmers market)和餐車(food trucks)的作業空間。

加州 足球 植物園

上一則

舊金山市大 連2年供暖不足

下一則

屋崙亞裔警員殉職 華埠商會發起募款

延伸閱讀

加州36新法案今年上路 工資調漲、測速照相等受關注

加州36新法案今年上路 工資調漲、測速照相等受關注
ChatGPT看2024：加州人要關注5大議題

ChatGPT看2024：加州人要關注5大議題
加州電費1/1開漲 每家庭月增34.5元

加州電費1/1開漲 每家庭月增34.5元
加州新法上路 嚴懲販賣芬太尼 刑期增3年

加州新法上路 嚴懲販賣芬太尼 刑期增3年
加州公共場所禁槍令 元旦確定生效 26類地點適用

加州公共場所禁槍令 元旦確定生效 26類地點適用

熱門新聞

Trader Joe's新上架的豆腐皮成分簡單只有大豆跟水，訂價也不貴。（受訪者提供）

Trader Joe's推亞洲食材 華人搶購

2024-01-01 01:00
加州明年調漲最低薪資，醫療行業從業者的工資也將在明年6月起提高到每小時18元。(Unsplash/Hush Naidoo ）

關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

2023-12-26 01:16
劉小姐和小孩生活在房車裡。儘管空間有限，劉小姐和孩子用他們的創意讓這裡像家。（劉小姐提提供）

華裔媽媽自學法律打離婚官司 以車為家堅強闖難關

2023-12-25 01:18
36歲的亞裔警員Tuan Le，在商業盜竊案執勤時殉職。（警方供圖）

屋崙一名越南裔警員 追捕竊賊被槍殺 送醫傷重不治

2023-12-30 01:20
想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元

2023-12-24 23:02
佛萊斯諾縣鄉下地區亞裔家庭於聖誕節假期後爆發驚人血案。（KFSN電視新聞畫面截屏）

中加州14歲少年涉殺苗族裔父母被捕 親屬眾籌後事費用

2024-01-01 01:18

超人氣

更多 >
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊