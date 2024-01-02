舊金山市大 連2年供暖不足

舊金山市立大學暖氣問題持續到第二個冬天仍未完全獲得解決。（取自臉書）

隨著又一個冬天的到來，舊金山市立大學（City College）部分校區連續二年發生供暖不足問題。校方正在加緊工作，希望在春季完成維修，不再出現曾有學生帶著毯子和手套去上課的景況。

據Mission Local報導，按校董會特別會議，在2022年冬天受供暖問題困擾的三個校區中，米慎（Mission）校區和John Adams校區的鍋爐更換工作已完成並投入使用，而Ocean校區的部分建築仍將處於無暖氣狀態，將直至今年春季。

市立大學董事會主席王兆倫（Alan Wong）在會議上說：「正如我之前所說，只要我們的學生和教職員工沒有暖氣，作為行政部門和學院領導，我們就應該確保學生的溫暖。」

2023年初，Mission Local首次曝光了市立大學供暖問題，報導描述了學生們在沒有暖氣的教室裡從 「一個冰櫃跳到另一個冰櫃 」的情景。報導發出五天後，市立大學董事會召開緊急會議，承諾最好能在當年夏季完成維修。

負責建設和規劃的副校長瓦斯蓋茲表示，供應鏈 延誤和預算 困難，似乎是該大學位於Ocean大道的主校區將再次面臨寒冬的主因。因此在2022年，學生們要麽帶著毯子和手套去上課，要麽乾脆退學。

在已經比其他校區更加寒冷的Ocean校區，按計畫，健康中心鍋爐的更換工作訂於去年底完成，煤氣管道壓力問題維修有點延誤。學生健康中心老化的變壓器計劃於1月3日更換。

藝術大樓也需要更換新的高壓管道，官員們說，這項工作將於今年春季完成。此前開始為Smith Hall和Statler大樓設計一套獨立的供暖系統，並為科學大廳評估另一套供暖系統。Rosenberg圖書館需要全面更換鍋爐和暖通空調系統。同樣位於Ocean校區的Cloud Hall已開始供暖。

瓦斯奎茲說，市立大學也在研究搬遷教室等其他選擇，但可能不是所有教室，比如實驗室空間就很難複製。美國教師聯盟2121分會副主席德索薩認為，必要時可以轉為遠程教學 。