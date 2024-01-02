我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

舊金山市大 連2年供暖不足

編譯組／綜合報導
舊金山市立大學暖氣問題持續到第二個冬天仍未完全獲得解決。（取自臉書）
舊金山市立大學暖氣問題持續到第二個冬天仍未完全獲得解決。（取自臉書）

隨著又一個冬天的到來，舊金山市立大學（City College）部分校區連續二年發生供暖不足問題。校方正在加緊工作，希望在春季完成維修，不再出現曾有學生帶著毯子和手套去上課的景況。

據Mission Local報導，按校董會特別會議，在2022年冬天受供暖問題困擾的三個校區中，米慎（Mission）校區和John Adams校區的鍋爐更換工作已完成並投入使用，而Ocean校區的部分建築仍將處於無暖氣狀態，將直至今年春季。

市立大學董事會主席王兆倫（Alan Wong）在會議上說：「正如我之前所說，只要我們的學生和教職員工沒有暖氣，作為行政部門和學院領導，我們就應該確保學生的溫暖。」

2023年初，Mission Local首次曝光了市立大學供暖問題，報導描述了學生們在沒有暖氣的教室裡從 「一個冰櫃跳到另一個冰櫃 」的情景。報導發出五天後，市立大學董事會召開緊急會議，承諾最好能在當年夏季完成維修。

負責建設和規劃的副校長瓦斯蓋茲表示，供應鏈延誤和預算困難，似乎是該大學位於Ocean大道的主校區將再次面臨寒冬的主因。因此在2022年，學生們要麽帶著毯子和手套去上課，要麽乾脆退學。

在已經比其他校區更加寒冷的Ocean校區，按計畫，健康中心鍋爐的更換工作訂於去年底完成，煤氣管道壓力問題維修有點延誤。學生健康中心老化的變壓器計劃於1月3日更換。

藝術大樓也需要更換新的高壓管道，官員們說，這項工作將於今年春季完成。此前開始為Smith Hall和Statler大樓設計一套獨立的供暖系統，並為科學大廳評估另一套供暖系統。Rosenberg圖書館需要全面更換鍋爐和暖通空調系統。同樣位於Ocean校區的Cloud Hall已開始供暖。

瓦斯奎茲說，市立大學也在研究搬遷教室等其他選擇，但可能不是所有教室，比如實驗室空間就很難複製。美國教師聯盟2121分會副主席德索薩認為，必要時可以轉為遠程教學

預算 供應鏈 遠程教學

上一則

中華民國113年元旦升旗典禮 500多人高唱國歌

下一則

州政府挹注850萬 沙加緬度多座公園將擴建

延伸閱讀

2024元旦凌晨 舊金山金銀島煙火事故致一人死亡

2024元旦凌晨 舊金山金銀島煙火事故致一人死亡
學生攜槍入校頻傳 團體籲加強校園安檢

學生攜槍入校頻傳 團體籲加強校園安檢
Waymo研究：自駕的士撞車率僅真人司機1/10

Waymo研究：自駕的士撞車率僅真人司機1/10
舊金山2大公共運輸系統 今年載客量增長

舊金山2大公共運輸系統 今年載客量增長
金山市府為APEC花1100萬加班費、700萬活動費

金山市府為APEC花1100萬加班費、700萬活動費

熱門新聞

Trader Joe's新上架的豆腐皮成分簡單只有大豆跟水，訂價也不貴。（受訪者提供）

Trader Joe's推亞洲食材 華人搶購

2024-01-01 01:00
加州明年調漲最低薪資，醫療行業從業者的工資也將在明年6月起提高到每小時18元。(Unsplash/Hush Naidoo ）

關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

2023-12-26 01:16
劉小姐和小孩生活在房車裡。儘管空間有限，劉小姐和孩子用他們的創意讓這裡像家。（劉小姐提提供）

華裔媽媽自學法律打離婚官司 以車為家堅強闖難關

2023-12-25 01:18
36歲的亞裔警員Tuan Le，在商業盜竊案執勤時殉職。（警方供圖）

屋崙一名越南裔警員 追捕竊賊被槍殺 送醫傷重不治

2023-12-30 01:20
想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元

2023-12-24 23:02
佛萊斯諾縣鄉下地區亞裔家庭於聖誕節假期後爆發驚人血案。（KFSN電視新聞畫面截屏）

中加州14歲少年涉殺苗族裔父母被捕 親屬眾籌後事費用

2024-01-01 01:18

超人氣

更多 >
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊