Trader Joe's推亞洲食材 華人搶購

Trader Joe's新上架的豆腐皮成分簡單只有大豆跟水，訂價也不貴。（受訪者提供）

Trader Joe's 為美式超市代表之一，卻出有不少亞洲食材與料理包，頗受華人 消費者的喜愛。最近Trader Joe's就新推出豆腐皮（Tofu Sheets）。這款非常具有亞洲代表性的食材，上架很快就完售，有不少華人消費者分享看到門市上架豆腐皮的訊息。

居住在南灣的施小姐是Trader Joe's的購買常客。她在Trader Joe's臉書社團裡，先看到有消費者分享豆腐皮上架的資訊。自己在前往山景城門市採購時，驚喜發現豆腐皮就在架上。「豆腐皮跟網路上很紅的韓國飯卷，在架上都剩下不多，大約只有三到五包。」

豆腐皮不僅在冬天時可以加在火鍋裡，還能搭配在中式料理裡，涼拌、麻辣或是做為滷味都非常適合。而還沒有想到怎麼吃豆腐皮的施小姐，打算先囤著，之後有適合的料理就可以拿出來用。

內有180克的Trader Joe's豆腐皮，一盒售價只要2.99元，讓購買到的消費者直呼好划算。成分也自然簡單，只有大豆、水，沒有其他的添加物，食用起來也很安心。

這款新上架的豆腐皮形成亞洲食物旋風外，Trader Joe's一款暢銷的泰式咖哩雞飯，使用豆腐皮作為搭配，口味辣度適中，備受消費者喜愛。日前上架的台灣蔥油餅以及韓國飯捲也成為貨架上的常客，亞洲食物逐漸占據美式超商 的熱賣商品排行榜。

目前在南灣密爾比達（Milpitas）、山景城皆有消費者回報看到豆腐皮上架，但上架不久即售完。記者實地跑遍南灣的其中四間Trader Joe's門市，皆沒有看到豆腐皮在架上，建議想要購買的消費者可以詢問門市人員上架時間。