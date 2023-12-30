住院人數大增 聖荷西爆第3波新冠潮

陳子平醫師表示，打過疫苗的健康人士參加除夕派對風險不大，但年紀較大、免疫力不全的人最好三思而行。（視頻會議截圖）

灣區與矽谷又發生新冠病毒（COVID-19）的流行潮，汙水中檢測出的新冠病毒濃度已達到「第三波」的程度。不過因為疫苗 普及，民眾並沒有出現驚慌的反應，預期染病者死亡的風險不高，大型除夕慶祝活動還是照原定計畫舉行。

從10月1日至今，加州 已有超過1000人因為新冠肺炎死亡，這個數字應讓民眾有所警惕，染病後即使存活下來，還可能會有「長新冠」的後遺症，對生活品質影響至鉅。在12月10-16日的一周中，加州有2800人因新冠住院，但同一時段因為流行性感冒flu住院的只有1000出頭。

北加州許多地區有新冠肺炎流行的現象，聖荷西 的程度最令人擔憂，汙水中的病毒濃度只比最嚴峻的兩波少些。2021年1月出現過一大波流行，那時醫院把非緊急的手術取消，以免病人和醫護人員蒙受染疫的風險。但目前的病毒濃度已超過2021年1月的水平，晉升為第三大的波潮。

泰勒(Dwayne Taylor)在聖荷西開設「泰勒製作公司」(Taylor Productions)，專長主辦各類活動，他辦的新年狂歡晚會一向是聖荷西規模最大的除夕活動，2020年和2021年他停辦了兩次，2022年又重新開始，預期今年的參加人數會更多。

他表示，自己前後得了三次新冠肺炎，親友之中有好幾個人死於新冠。如果他認為會有傳播病毒的風險，他會毫不猶豫停掉今年的活動，幸好有疫苗保護，即使染上病毒，病情多半輕微得多，更何況還有Paxlovid之類的藥物可有效治療。