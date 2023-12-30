欣欣基金會年會 分享助學成果

欣欣教育基金會26周年感恩年會。(欣欣教育基金會提供)

欣欣教育基金會於日前在庫比蒂諾市的昆蘭社區中心舉辦了一場主題為「育陽光自信鄉村孩子」的26周年慶感恩年會。庫比蒂諾市的新當選市長莫罕（Sheila Mohan）出席了這次年會並發表了講話與頒發賀函。 出席的還有市經理Ms. Pamela Wu、前市長魏虹及馬弘利（ Orrin Mahoney）。當天，現任理事會成員、眾多欣欣義工及欣欣教育基金的支持者也齊聚一堂。

此次年會受到中國駐舊金山 總領事張建敏的關注與支持。他透過視訊致詞，肯定並感謝欣欣教育基金會26年來無私幫助農村偏遠地區的學校，提供資金和項目的支持，改善了鄉村教師和孩子們的讀書學習環境，為促進城鄉均衡發展做出積極貢獻。

張建敏總領事表示，希望欣欣教育基金會繼續弘揚中華優秀傳統，實踐「十年樹木，百年樹人，眾志成城，欣欣向榮」的創會宗旨，為中國偏遠地區的孩子們開創更加美好的未來。

感恩年會上，欣欣教育基金會的丁永慶理事長介紹了理事會成員和管理團隊。每位成員都分享了他們在欣欣教育基金會支持下的願景，希望能夠培養孩子們全面的能力和品質，同時對孩子們未來的成長充滿期待和希望。

楊一青會長做了會務報告，分享了她今年兩次走訪中國的18所欣欣小學的所思所悟。她向與會嘉賓分享了欣欣在2023年所取得的成果，並闡述了她對優質教育的理解，強調了回歸教育的自然和本真，提倡樸素、自然、本真的教育方式。她認為真正的優質教育應該以兒童為出發點，讓孩子在快樂中自主成長，這才是好的教育。

此外，楊一青會長也介紹了現任執委會成員，並分享了她自己對於義工工作的認真態度和對鄉村兒童教育的熱忱。會上還有一段由執行團隊合唱的公益歌曲「和我在公益的路上走一走」，表達了他們的共同心聲。

年會高潮之一是對欣欣義工們的表彰，頒發了優秀義工獎、傑出貢獻獎、資深義工獎和資深傑出義工獎，以感謝和肯定這些積極奉獻的義工們。

欣欣教育基金會成立26年以來，致力於為中國偏遠山區的農村小學提供資金和項目，改善教學環境，提升教師和學生的學習條件，推動城鄉教育均衡發展。截至2023年，欣欣已在中國26個省份和自治區成立了362所農村學校，並在該年度為107所農村學校提供了資助，惠及8萬4146名農村孩子和8473名農村教師。