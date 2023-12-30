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士德頓林肯中心募物資 助流浪漢過冬

編譯林思牧／綜合報導

聖荷昆縣(San Joaquin County)士德頓市(Stockton)的一個基督教慈善機構和一個商圈的十多家商店，呼籲善心人士捐出情況良好的二手大衣(gently used coats)和全新的襪子(new socks)，幫助當地的無家可歸者與吸毒喝酒成癮的人度過寒冬。

士德頓市的林肯中心(Lincoln Center)有許多購物、服務與餐飲的商店，發起這個募捐活動的慈善機構是Gospel Center Rescue Mission。願意捐大衣和新襪子的人士，可以在周六(30日)和周日(31日)商家營業的時段中，把捐贈品送到以下這些商店：天然食品店Artesian Natural Foods、禮品店Best Wishes Gift Shop、精品服裝店Flair Boutique、銀行F&M Bank、健身房Orange Theory Fitness、洗衣店Parkwoods Cleaners、服裝精品店Theadora Boutique、包裹服務業者The UPS Store、瑜珈教室Shine Cycle+Yoga+Barre、助聽器店Wesson Hearing Aid Center和理髮店Village Barber Shop。

以上這些商店在店內或門口放有大箱子，捐贈者把大衣和襪子放在箱裡即可。

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