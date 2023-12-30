餐廳拖車被盜 屋崙遊民營找回
一輛食品卡車拖車在平安夜被盜，日昨被人發現遺棄在屋崙一無家可歸者的營地附近，但已經損壞。
東灣艾姆瑞維爾（Emeryville）「觸及靈魂」餐廳（Touch of Soul）老闆史考特（Eric Scott）說：「我竟能夠把卡車找回來，非常感激。」
史考特說，Instagram上的提示，引導他來到東屋崙的高街（High Street）和880號州際公路交叉口附近的一個遊民營地，果然尋找到了餐車。但他的丙烷罐、發電機及拖車內的其他物品都不見了。
史考特表示，他的餐車只是一個更大問題的冰山一角，「屋崙各地的犯罪行為已經變得非常嚴重」。
史考特原本希望用這輛餐車為無家可歸的遊民提供聖誕節食物。他表示，沒有證據表明是遊民偷了他的拖車，「我不能僅僅因為它是在遊民營地發現的，就將其歸咎於遊民。任何人都可以把它扔在那裡，」
這起竊盜案發生在北屋崙第59街和San Pablo Avenue交叉口中一個市場附帶的停車場上。監視器畫面顯示，平安夜清晨，有人開著一輛白色吉普切諾基（Jeep Cherokee），並將其連接上拖車。不一會兒，小偷就拖著這輛價值約8萬元的拖車逃逸了。
老顧客們對這一竊案感到不安。柏克萊的威廉姆斯（Gregory Williams）說：「這是一種諷刺，有人試圖做好事，他們來到這裡為無家可歸者和不幸的人提供食物，然後這種事就發生在他們身上。」他的妻子艾亞娜（Aiyanna Williams）表示同意說：「這裡發生的事情太可怕了，你知道，我們真的就是狂野西部（Wild Wild West）。」
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