餐廳拖車被盜 屋崙遊民營找回

監視器畫面顯示，平安夜清晨，小偷把一輛食品卡車拖車偷走了。（KTVU FOX2截圖）

一輛食品卡車拖車在平安夜被盜，日昨被人發現遺棄在屋崙 一無家可歸者的營地附近，但已經損壞。

東灣艾姆瑞維爾（Emeryville）「觸及靈魂」餐廳（Touch of Soul）老闆史考特（Eric Scott）說：「我竟能夠把卡車找回來，非常感激。」

史考特說，Instagram上的提示，引導他來到東屋崙的高街（High Street）和880號州際公路交叉口附近的一個遊民 營地，果然尋找到了餐車。但他的丙烷罐、發電機及拖車內的其他物品都不見了。

史考特表示，他的餐車只是一個更大問題的冰山一角，「屋崙各地的犯罪行為已經變得非常嚴重」。

史考特原本希望用這輛餐車為無家可歸的遊民提供聖誕節 食物。他表示，沒有證據表明是遊民偷了他的拖車，「我不能僅僅因為它是在遊民營地發現的，就將其歸咎於遊民。任何人都可以把它扔在那裡，」

這起竊盜案發生在北屋崙第59街和San Pablo Avenue交叉口中一個市場附帶的停車場上。監視器畫面顯示，平安夜清晨，有人開著一輛白色吉普切諾基（Jeep Cherokee），並將其連接上拖車。不一會兒，小偷就拖著這輛價值約8萬元的拖車逃逸了。