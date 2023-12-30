想參加總統初選? 無黨派選民快行動

灣區選務處提醒無黨派選民採取行動，否則不能參加總統初選投票。圖為此前選舉中選民在投票。(本報檔案照)

灣區11個縣的縣選務處(County Registrar′s Offices)日前發布聯合聲明，呼籲無政黨偏好選民(No Party Preference voters)盡快採取行動，否則可能不能參加明年3月5日舉行的2024年總統初選競逐(Presidential Primary Contest)。

這份聯合聲明中，特別指出明年3月上旬的初選，是加州歷史上首次給所有的登記選民都寄發黨派選票(Party Ballot)或無政黨偏好選票(No Party Preference ballot)。所謂無政黨偏好，是指選民在登記時沒有指定歸屬於哪個合格黨派，譬如共和黨或民主黨 。

聖他克拉拉縣有102萬3473位登記選民，其中原本有27萬9711位是無政黨偏好。縣選務處指出，本月稍早做了聯合聲明以後，無政黨偏好選民的人數稍有減少，代表有些人選擇加入了某個政黨。縣選務處也給無政黨偏好選民發郵件，告訴他們應該怎樣做才能參加總統初選。

民主黨、美國獨立黨(American Independent Party)和自由黨(Libertarian Party)是准許跨黨投票 的。如果你是無政黨偏好選民，可以要求收到「交叉選票」(Crossover Ballot)，不須要依附其中某一黨。共和黨、綠黨(Green Party)、和平黨(Peace Party)和自由黨(Freedom Party)是不准許跨黨投票的，如果你是無政黨偏好選民，想要投給這其中一黨的候選人，你必須登記(或重新登記)依附在那個黨。

聖他克拉拉縣已收到8026位無政黨偏好選民的要求，想得到民主黨、美國獨立黨或自由黨的交叉選票。縣選務處提醒：如果無政黨偏好選民不採取行動，到時收到的選票上就不會有總統初選競逐的選項。但那張選票上也會有聯邦參眾議員 、州議會參眾議員和地方選舉的選項。