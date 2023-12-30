我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國明年起 減少美赴中人員申請簽證所需資料

台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

想參加總統初選? 無黨派選民快行動

編譯林思牧／綜合報導
灣區選務處提醒無黨派選民採取行動，否則不能參加總統初選投票。圖為此前選舉中選民在投票。(本報檔案照)
灣區選務處提醒無黨派選民採取行動，否則不能參加總統初選投票。圖為此前選舉中選民在投票。(本報檔案照)

灣區11個縣的縣選務處(County Registrar′s Offices)日前發布聯合聲明，呼籲無政黨偏好選民(No Party Preference voters)盡快採取行動，否則可能不能參加明年3月5日舉行的2024年總統初選競逐(Presidential Primary Contest)。

這份聯合聲明中，特別指出明年3月上旬的初選，是加州歷史上首次給所有的登記選民都寄發黨派選票(Party Ballot)或無政黨偏好選票(No Party Preference ballot)。所謂無政黨偏好，是指選民在登記時沒有指定歸屬於哪個合格黨派，譬如共和黨或民主黨

聖他克拉拉縣有102萬3473位登記選民，其中原本有27萬9711位是無政黨偏好。縣選務處指出，本月稍早做了聯合聲明以後，無政黨偏好選民的人數稍有減少，代表有些人選擇加入了某個政黨。縣選務處也給無政黨偏好選民發郵件，告訴他們應該怎樣做才能參加總統初選。

民主黨、美國獨立黨(American Independent Party)和自由黨(Libertarian Party)是准許跨黨投票的。如果你是無政黨偏好選民，可以要求收到「交叉選票」(Crossover Ballot)，不須要依附其中某一黨。共和黨、綠黨(Green Party)、和平黨(Peace Party)和自由黨(Freedom Party)是不准許跨黨投票的，如果你是無政黨偏好選民，想要投給這其中一黨的候選人，你必須登記(或重新登記)依附在那個黨。

聖他克拉拉縣已收到8026位無政黨偏好選民的要求，想得到民主黨、美國獨立黨或自由黨的交叉選票。縣選務處提醒：如果無政黨偏好選民不採取行動，到時收到的選票上就不會有總統初選競逐的選項。但那張選票上也會有聯邦參眾議員、州議會參眾議員和地方選舉的選項。

民主黨 眾議員 投票

上一則

吉洛市 餐廚中心 店位出租

下一則

士德頓林肯中心募物資 助流浪漢過冬

延伸閱讀

被控收受中國商人現金 尚比亞外長辭職但自稱清白

被控收受中國商人現金 尚比亞外長辭職但自稱清白
皆面臨通膨及外交挑戰 拜登競選連任如當年卡特困境

皆面臨通膨及外交挑戰 拜登競選連任如當年卡特困境
拜登夫婦迎新年 赴聖克羅伊島

拜登夫婦迎新年 赴聖克羅伊島
一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望
許世代正義 綠色承諾只留青年幻滅

許世代正義 綠色承諾只留青年幻滅

熱門新聞

想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元

2023-12-24 23:02
劉小姐和小孩生活在房車裡。儘管空間有限，劉小姐和孩子用他們的創意讓這裡像家。（劉小姐提提供）

華裔媽媽自學法律打離婚官司 以車為家堅強闖難關

2023-12-25 01:18
加州明年調漲最低薪資，醫療行業從業者的工資也將在明年6月起提高到每小時18元。(Unsplash/Hush Naidoo ）

關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

2023-12-26 01:16
聖誕佳節，華人餐館的外賣訂單特別多，整個櫃台都是待取的外賣。（記者葛歆睿／攝影）

華人外賣員不用過聖誕 填補美國人放長假缺口多掙錢

2023-12-24 01:20
舊金山有不少名人居住在普西迪歐岡（Presidio Heights），成為高價房市熱區。（取自地產業者Compass官網）

金山今年最貴的豪宅 3450萬出售

2023-12-22 17:45
開設工作室，成為花藝師後，Mandi兼顧了家庭與自我的夢想實現。（記者孫愛薇／攝影）

創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

2023-12-24 01:19

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠