沙加緬度佛爾森市南邊 擬開發8000戶大社區 專為年長者設計

沙加緬度地區的一家大開發商與戴維斯加州大學 (UC Davis)宣布大型合作計畫，將在沙加緬度縣(Sacramento County)與艾爾度拉多縣(El Dorado County)興建一個有8000戶住宅的社區，其中還包括一個占地200英畝的醫學機構。

沙加緬度蜂報報導，這個新社區位於沙加緬度縣佛爾森市(Folsom)的南邊，占地約有2800英畝，負責設計與施工的將是首府地區知名的AKT開發公司(AKT Development Inc.)。這個新社區主要是為年長者設計的，戴維斯加州大學衛生部執行長魯巴斯基(David Lubarsky)表示，一項預測指出，從2010年到2030年之間，沙加緬度地區60歲以上的人口會增加83%，年長人士退休 以後喜歡住在自己的家，這個社區較小型的住宅正是他們所需要的。

這些住宅中會利用到許多新科技，幫助年長者和殘障者繼續獨立的生活。AKT與戴維斯加州大學特別提醒，這項開發案會持續許多年才會全部完成。這項提議中指出，這塊跨越兩縣的土地，在沙加緬度縣這邊會建出大約4000戶住宅，在艾爾度拉多縣那邊也有4000戶，包括一般收入者的住宅、多家庭住宅和低收入 者住宅。

醫學機構的部分包括研究與教學的設施，AKT發言人羅曼內里(Bill Romanelli)指出，這個社區是為因應地區高齡化而設計的，這個醫學機構可以為社區的長者提供健康方面的周全服務。