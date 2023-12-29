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華體會乒乓球賽 佛利蒙圓滿落幕

佛利蒙訊

加州華人文化體育協會乒乓球大賽第21年舉辦芯原科技盃乒乓球大賽，日前在佛利蒙舉行，執行長李競芬主持開幕式，趙夏陽、歐陽飛鵬唱美中國歌揭開序幕。李競芬表示，感謝所有義工、參賽者、冠名贊助廠商芯原科技的支持與鼓勵，一年一度的芯原科技盃乒乓球大賽，以求會友，豊富了大家的運動生活。

中國駐舊金山總領事館總領事張建敏與會並致詞。他表示，前些時日APEC 會議，中國習近平主席特別強調人文交流的重要性。乒乓球是中國的國球，52年前的中美乒乓外交，打開了中美友誼，也希望繼續透過乒乓球，讓社區和諧，中美友誼長存。

主管乒乓球比賽的副執行長李共榮談到，今年得獎者除有獎牌，獎盃外，高級組還有獎金。為感謝各隊球員，華體會還準備太子牌飲料及白蘭氏雞精贈送給球員，希望大家賽出友誼，愉快打球。

都柏林市議員胡欣(Sherry Hu)表示，她自己也喜歡乒乓球，認為華人應積極主動參與社區公共事務，除提升華人形象，最重要有話語權，才能參與制定政策，才能促進族群彼此了解進而和諧，下一代才會更好。

被美國乒乓球協會評選為年度最佳乒乓球教練的沈海龍表示，支持華體會的乒乓球活動，也希望乒乓球運動員能加入美國乒協，除大家都有分數外，可以整體提高華人的形象，對美國乒協的未來發展是能發揮影響力的。

華人 加州 舊金山

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