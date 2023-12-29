聖荷西非法煙火 只觀看也可能挨罰

為了實現禁燃禁放的目標，聖荷西市進一步加強打擊力度。現在觀看非法煙火表演者也可能受到經濟處罰。（聖荷西消防局提供）

燃放煙火是很多人心中最具代表性的跨年迎新節目。但由於存在安全隱患，聖荷西 市以及聖他克拉拉縣大多數地區都禁止燃放煙火。但即使面臨罰款，非法煙火仍然屢禁不止。為了實現禁燃禁放的目標，聖市進一步加強打擊力度，現在觀看非法煙火表演者也可能受到經濟處罰。

聖荷西市消防局日前在社交媒體Ｘ平台(前身為推特 Twitter)上發文強調，所有煙火，包括那些被誤導性地標記為「安全和理智」的煙火，都被禁止在市內燃放。還在文中敦促看到非法煙火的居民遠離並舉報。

根據聖荷西市官方網站，首次違規將被處以1000元的罰款，18個月內第二次違規處以2000元罰款，第三次違規處以3000元罰款。銷售煙火可能會被處以最高5萬元的罰款，另加監禁，具體取決於數量。

此外，那些舉辦燃放煙火聚會的人，也將根據「社交主條例」（Social Host Ordiance）負責並承擔所造成損害和報警產生的經濟損失。

當局表示，執行嚴格法規以實現促進安全的目的符合社區的需要，同時也需要社區的合作。因此提供線上表格的方式讓居民舉報非法煙火事件，並要求居民在提交報告時提供照片或影片證據，以便在調查過程中使用。聖市向舉報人保證，將聯繫他們核實所提供投訴的詳細資訊。

除了鼓勵目擊非法煙火的居民舉報，當局還要求他們立即離開該地區，以免受到罰款。罰款措施也適用於那些僅僅觀看非法煙火者。任何故意參加此類活動者都可能面臨處罰。

當局強調，燃放煙火爆竹不僅違法，還會帶來重大風險，包括財產損失、潛在傷害以及對寵物和野生動物的困擾。