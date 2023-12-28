李漢文兒主修地質學 勇闖藍海

李漢文的兒子Kevin Grill在南卡羅來納州的Haile Gold Mine工作，是黃金單身漢。（記者葛歆睿 / 攝影）

較少人主修的科系，不見得冷門，有時往往會有爆冷門的意外收穫。住在北加矽谷 的台灣僑務委員李漢文，她的兒子大學與碩士皆主修地質學，李漢文一度非常擔心兒子出路，沒想到在冶礦公司工作後，又跳槽到專門研究黃金的公司，成了不折不扣的「黃金單身漢」。李漢文說，她曾擔心他的就業 前景，然而多年過去，她發現那時的擔心純屬多慮，與其搶科技業紅海市場，不如在藍海市場找尋一片天。

李漢文兒子名叫葛凱文（Kevin Grill），從小在矽谷灣區 長大，並深受周圍豐富優美的自然景觀感染，熱愛戶外活動，久而久之從喜歡徒步、收集石頭，發展成對地質結構產生濃厚的興趣。雖然父母曾經希望他學硬體工程或電腦科學，但他堅持所愛，並選擇地質學作為主修，最終獲得父母的理解與支持。

葛凱文先後在科羅拉多礦業學院就讀工程地質勘探學士和密蘇里大學地質研究所，主修岩層探勘分析，目前在南卡羅來納州Haile Gold Mine工作，成了年輕有為的地質學家。

葛凱文說，當初他認為電腦工程相關的工作太受辦公桌束縛，而地質學工作既有學術、技術的一面，也能到戶外，讓他感到相當興奮。

父母尊重 祝福發展

不過，學習過程中也曾遇過家長不同的聲音。李漢文說，她和先生就像許多家長一樣，希望孩子大學讀一個實用的專業，將來畢業能有一份穩定且收入高的工作，過上安定的生活。由於他們全家就住在全球高科技產業最集中的矽谷，加上李漢文先生本來就是科技業中的硬體工程師，在英特爾（Intel）工作，因此他們自然而然希望兒子能和父親一樣，從事類似的工作。

李漢文回憶，兒子剛念大一的時候，她和先生還抱有幻想，「說不定大二選主修科目時，兒子會改變想法」。但後來葛凱文不為所動，也讓父母真心感受到，他是真心喜歡地質學。李漢文說，他們就此決定不再勉強和干涉了，而是尊重他為自己做出的選擇，並且祝福他有一個好的發展。至於就業方面，李漢文相信，「如果他自覺不足，自然會回頭過來自己想辦法，不用我們操心」。

事實上，葛凱文找工作也確實沒有讓她操心。由於葛凱文的工作涉及敏感內容，他沒有辦法分享太多工作細節。李漢文則說，Kevin現在的公司是與黃金分析相關的專業，他的收入甚至高於灣區一些科技業工程師，而且他的專業因為市場上很少見，工作更加穩定，不像一般科技業，公司很快就能找到其他人替代，葛凱文的工作較少人能替代，是不折不扣的「黃金單身漢」。

專業技術 難以替代

儘管地質學是一門古老且被認為是冷門的專業，但很多行業離不開地質學家。葛凱文說，只要人類必須與我們腳下的地面接觸，就需要地質學家，技術需求和社會需求也會隨著時間的推移而變得更加複雜。

葛凱文列舉了一些需求很高的職業，例如研究水資源的水文地質學家，為建築公司提供土壤構成、土地是否穩定等重要訊息的地質工程顧問，以及細分領域的環境地質學家和地震學家等，都是市場上較少見的專業。

專注興趣 放眼百業

葛凱文提到，隨著社會對科技、電子設備的需求加大，需要維持不斷的礦物資源供應生產製造的電子產品，因此地質也與科技業有著密不可分的關係。因為，尋找藏在地下礦產的礦物資源，一定可以為科技的發展提供基礎。

李漢文非常自豪葛凱文從小就能專注於自己的興趣，也在網上自學中國古代史，最喜歡漢唐歷史，高中時曾隨父母赴台環島兩次，熱愛台灣文化。李漢文表示，兒子學地質學、從事礦業，拓寬了她身為母親的眼界。她說，雖然身在矽谷，但不該只讓孩子盯著高科技業，可以放眼全美國各行各業，重工業更是美國的基石，大家千萬不要忽略了百工百業的努力。