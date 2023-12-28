華人紓困支票遭盜領 2年才要回

華人紓困支票被盜領，歷時兩年不屈不撓維權才要回紓困金。（圖：讀者提供）

加州 政府在2021年郵寄的第二輪紓困支票 ，華人李先生因為搬家，加州稅務廳（California Franchise Tax Board）把支票寄到原地址，導致支票被盜領。李先生並不知情，還聯繫稅務廳作廢舊支票，並希望拿到新支票。結果一年多也沒收到紓困金 ，他開啟長期作戰二年才收到錢。

李先生說，歷經兩年通膨，雖然拿到手的600元已經貶值，但仍要為維權精神鼓掌。

華人李先生在2021年，一直沒有等到加州稅務廳寄來的紓困支票。後來他發現，因為當年報稅時需要補稅，郵寄地址沒有即時更新，使用的還是原先的地址，可能是沒有收到支票的原因。他聯繫原先地址現在的住戶，對方表示沒有收到支票。李先生研判，對方可能直接把信仍進垃圾桶，就預約去加州稅務廳在洛杉磯市中心的辦公室，將沒有收到的支票作廢。

李先生說，稅務廳稱如果舊支票沒有領取，會郵寄一張新支票給他。結果他苦苦等待半年多時間，也沒收到新支票。他試圖撥打加州稅務廳電話，但是很難打通。於是他再嘗試開通加州稅務廳網上帳戶，以此查詢支票狀態；但開通稅務廳帳號，需要通過實體方式郵寄驗證碼，而郵寄地址，還是他原先住的地方。他要想收到驗證碼，必須先更改地址。為此，他填寫更改地址的表格寄給加州稅務廳，幾個月後，他才收到驗證碼並成功註冊網上帳戶。

通過在線服務，李先生收到加州稅務廳寄來的信，顯示他的支票已被人盜領，盜領者在簽名處寫著「Jesus Sanchez」。這和支票上的名字完全不符，但對方仍然領取成功。李先生想要拿回紓困金，需要填寫表格證明那不是他的簽名，還需要找兩個證人，證明沒有說謊。

李先生表示，壞人簽個名就能輕鬆拿到錢，而好人難做，明明是受害者，還要自證清白。他吞不下這個口氣，於是找到兩個朋友，對方要填寫各自地址和電話來為他作證。為一張支票，他跑稅務廳辦公地點一次，在線聯繫客服五、六次，寄送郵件四、五封，雖然手續繁瑣，但他一定要維權成功。

10月下旬李先生將證明支票上不是他簽名的表格寄出，本以為要等到2024年才能收到支票。結果就在幾天前，李先生收到遲來的600元支票。他說，這是來自加州政府的聖誕禮物，也是本來屬於他的錢，雖然因為通脹已經縮水，但權益就是要努力爭取。