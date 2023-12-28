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歡慶跨年夜 VTA提供免費巴士、輕軌

記者葛歆睿 / 南灣報導
VTA從2023年12月31日晚上8時至2024年1月1日凌晨5時車票免費。（取自VTA網站）
VTA從2023年12月31日晚上8時至2024年1月1日凌晨5時車票免費。（取自VTA網站）

新年跨年期間，聖他克拉拉谷交通局（VTA）將繼續與其他地區交通合作夥伴合作，提供免費巴士和輕軌服務，將運營時間延長，並從2023年12月31日（星期日）晚上8時至2024年1月1日（星期一）凌晨5時車票免費。在元旦當天，VTA將按假日時間表運行。

跨年夜運營變更具體如：

500號公交線路最後一班北行巴士將於凌晨12時20分從San Jose Diridon出發，最後一班南行巴士將於凌晨 3時1分從Berryessa BART出發。

藍線輕軌最後一班北行列車將於凌晨1時52分從Santa Teresa出發，最後一班南行列車於凌晨1時57分從Baypointe出發。

綠線輕軌最後一班北行列車將於凌晨1時40分從Winchester出發，終點站為市政中心。 11時22分和11時51分從Winchester出發的北行列車將在到達市政中心站後繼續前往Old Ironsides。 最後一輛南行列車於凌晨1時22分從Old Ironsides出發。

橙線輕軌最後一班東行列車將於凌晨2時43從Baypointe出發，最後一班西行列車於凌晨1時36分從Alum Rock出發。

VTA建議乘客透過VTA的Trip Planner或Transit提前規劃出行，以避免延誤。

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