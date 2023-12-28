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灣區點閱率前十大新聞 詐騙層出不窮 案件受矚

記者劉先進／舊金山報導
為了交地稅、還房貸，Judie和先生不得不分別做Doordash的工作，當司機送外賣。兩個人每周工作七天，每天10到15個小時。（記者劉先進／攝影）
為了交地稅、還房貸，Judie和先生不得不分別做Doordash的工作，當司機送外賣。兩個人每周工作七天，每天10到15個小時。（記者劉先進／攝影）

除了生活經濟外，治安與詐騙新聞也是讀者相當重視的新聞，尤其疫情以來，全美華人社區經常傳來被殺豬盤詐騙的事件，光是本報灣區記者2023年採訪過程中，就有十幾個受害者，也可從中看出華人社區非常關心詐騙資訊，也擔心自己被詐騙。

詐騙案層出不窮，許多騙子以戀愛身分引誘人上鉤再鼓吹投資，一次捲走受害者資金，有些華人因擔心被人嘲笑，有的甚至不敢報警。點擊率排行榜第四名的新聞「加州10大騙局 殺豬盤占3成」中，聯邦貿易委員會（FTC）介紹，僅在2022年，加州被冒名頂替詐騙（imposter scams）的報告數量就達1萬4663起，居十大種類騙局之首，占所有報告騙局數量4萬7710起的30.3%。該委員會消費者和商業教育部門律師門德茲（Rosario Mendez）對本報表示，所謂冒名頂替詐騙，其實也就是殺豬盤騙局。

疫情中，不少地區為避免租客被逼遷、流離失所，頒布暫緩驅逐令，卻讓租霸大行其道。灣區有房東絕食抗議，希望取消暫緩驅逐令，此舉保護了租客，卻讓一些租客成為租霸，讓房東深受其害。

點擊率排名第六的新聞是「北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸」中，華人Judie Zhu就說，她的三處房產租客，全部拒付租金，累計金額10.8萬元，她沒有租金收入，卻要交地稅、還房貸，為了養家餬口，她和先生不得不分別在Doordash當司機送外賣，兩人每周工作七天，每天10到15個小時。她說，以後再也不會考慮出租，全家打算賣掉房子，搬到別的地方。

舊金山、屋崙等地近年時有發生襲擊、零售店盜竊等罪案，類似新聞也引起讀者極大興趣。排名第十的新聞「金山華埠餅店員工遭人4刀狂捅 店東見義勇為」中報導，舊金山華埠士德頓街（Stockton St）永興餅店內發生一起水果刀刺人事件。

店鋪東主陳永興（Henry Chen）在內的三個目擊者表示，疑似有精神問題的華人男子，忽然衝入店鋪內，拿水果刀猛刺一個女員工的背部和頸部四次，造成重傷、血流滿地。陳永興見義勇為，及時站出來阻止他，不准兇手離開，直到警方將其順利逮捕。本報記者到場採訪後，新聞引起社區人士極大的關注，也顯見舊金山治安問題。

華人 租客 舊金山

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