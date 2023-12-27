聖荷西市長馬漢承諾遊民住房計畫 延後半年

馬漢原來承諾將於今年開發1000處遊民居住單位，現在時間已到，只能完成承諾的一半。(本報檔案照)

聖荷西 市長馬漢原來承諾於今年開發1000處遊民 居住單位，現在時間已到，只能完成承諾的一半；馬漢處理市區遊民危機計畫已延後半年，他強調，按現有官僚程序，遊民收容住所開發過於緩慢。

馬漢擔任全美第12大都會 聖荷西市長職務即將一年。馬漢一年前競選市長時，其主要政見之一就是廣建遊民居住收容所，讓聖荷西遊民離開紮營過夜的困境。如今連任選戰即將展開，馬漢這次選舉雖未逢對手，然無法達成其處理遊民危機目標，仍為一大憾事。

馬漢2022年底當選聖荷西市長，因為聖荷西選民通過將市長選舉改到總統大選年舉行，馬漢的第一屆任期只有兩年，2024年將要競選連任。

馬漢原來承諾將於今年開發1000處遊民居住單位，現在時間已到，只能完成承諾的一半，約開發500處遊民居住單位，因此馬漢將總目標達成時間延後半年。根據報導，馬漢處理聖荷西遊民危機面臨重重障礙，包括議會同事反對運用遊民經費策略等。

馬漢宣誓就職之後，採用臨時解決遊民問題辦法，除了提供部分遊民永久性住屋外，亦提供非永久性住所。馬漢這種混合式的臨時解決方式得到聖荷西議會支持。然而批評人士指出，馬漢所提解決遊民政策仍無法解決聖荷西房屋可負擔性的問題。

根據聖荷西市長辦公室資訊，截至目前為止，聖荷西今年已增建275個小型居家單位與旅館房間，以及207個協助遊民居住單位。如果馬漢市長想達成其選舉承諾，必須於明年六個月期間興建另外500個協助遊民居住場所。

馬漢日前接受訪問時指出，必須以處理危機的心理準備來應付目前挑戰。目前每天都傳出聖荷西遊民凍死街頭悲慘事件，因此必須緊急安置遊民收容場所，居住場所需求緊急，因此無需求盡善盡美，遊民有地方住最重要，市府不應將問題過於複雜化。

雖然馬漢市長未能達成其競選承諾，他處理聖荷西遊民危機出現了明顯功效，最近統計顯示，聖荷西目前遊民人數比去年減少11%。

然而根據官方資訊，目前聖荷西仍約有400位遊民無處避寒。市府現階段總共提供500個小型居家單位，200個旅館房間，42處安全停車地點，讓遊民可以在車內避寒過夜。

馬漢市長最近也試圖躲閃繁瑣官僚程序，加速興建遊民臨時住所；他甚至建議於聖荷西廣建遊民營，收留遊民度過寒夜。