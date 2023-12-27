聖荷西應對更大降雨 各方準備洪水

年初的大氣河流導致瓜達盧佩河沿岸發生了洪水，不過剛剛過去的風暴中，沒有發生任何重大問題。（本報檔案圖）

根據國家氣象局稱，聖荷西在本季的第一次強降雨中，三天的降雨量在半吋到1.5吋之間。在此期間，聖他克拉拉谷水區（Santa Clara Valley Water District）沒有經歷任何重大洪水 ，但正在為可能增加的降雨量做好準備，聖他克拉拉谷水區發言人凱勒（Matt Keller）表示，聖荷西市和水區一直在為迎接潮濕的冬季做準備，工作人員保持小溪和水道上沒有雜物，並幫助居住在洪氾區的居民。

凱勒表示，聖他克拉拉谷水區尚未發現這場風暴造成任何重大問題，但他補充說，該地區已花費超過10億元用於防洪，以幫助降低某些地區發生洪水的可能性。

凱勒表示：「當一些碎片堵塞下水道蓋時，可能會在街上看到一些局部洪水。這些都是小問題，只需要清理，市政府會努力確保這些問題得到清理。這是我們預計在風暴中看到的最大問題。」

他補充說明，降雨期間，聖他克拉拉谷水區已派遣團隊清除堆積的沉積物、掉落的碎片和植被，以保持水道暢通。由於最近的降雨沒有產生太多徑流，因此對Valley Water水庫水位的影響比未來風暴的預期要小。

美國國家氣象局氣象學家甘迺迪（Rachel Kennedy）表示，最近的風暴是由於低壓系統從海洋向內陸移動造成的。儘管聖誕節前的周天氣晴朗，但氣候預測中心認為本月底的降水量將高於平均水平。

年初的大氣河流導致灣區發生洪水，聖荷西並未受到最嚴重的打擊，但該市瓜達盧佩河（guadalupe river）沿岸發生了洪水，市長馬漢（Matt Mahan）宣布進入緊急狀態，並對居住在小溪附近的遊民 發出疏散令。

愛加倍矽谷 （Agape Silicon Valley）執行董事兼矽谷遊民聯盟創始人蘭頓（Todd Langton）表示，今年到目前為止，尚未有人因降雨而流離失所。

蘭頓強調，隨著冬季的持續，可能會出現流離失所的情況，各組織需要合作支持遊民社區。他表示，愛加倍矽谷將在本周末再分發200個防水布，以應對未來的風暴。