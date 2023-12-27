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新科技應對電動車火災 節能節水省時

記者徐蓓蓓╱山景城報導
消防員安裝BEST系統。（山景城市政府網站）
消防員安裝BEST系統。（山景城市政府網站）

矽谷核心城市之一的山景城最近引入針對電動車火災的新科技，以應對日益增長的電動車事故。這一尖端的電池滅火系統科技（BEST）是專門應對鋰離子電池著火的特殊科技，這也是聖他克拉拉縣應對電動車數量不斷增長的一項新政。

根據山景城市府發布的消息，這項科技可以減少消防員在場時間，幫助他們從遠處高效熄滅電池火災。BEST科技在消防員達到現場兩分鐘之內，就可以通過一個刺穿式高壓旋轉水龍頭，讓水流以每分鐘8加侖的速度為著火處降溫。

一般來說，為電動車電池滅火既費水又費時，常常要使用「包圍再淹沒」的方法，有時需要長達幾小時、耗費多達8000加侖水。而運用BEST科技，通常只要500加侖水一個小時內就可以滅火，可以極大節省資源，提高消防隊工作效率。

目前這一設備已經在消防隊危險物質小分隊配備，如有需要可以隨時支援其他部門。BEST系統使用時會接到消防車水管上，然後由一個自主呼吸設備瓶提供空氣動力，安裝完畢後，高壓水龍頭會刺穿車輛的外皮，直接為內部電池區注水。

華人劉先生一直在考慮購買電動車，但對電動車安全和舒適性能方面還存在顧慮，了解到電動車電池滅火需要數小時、數千加侖水，非常震驚。他表示，新科技是好事，可以節省資源，但驚訝即使最新科技也要一小時才能滅火，讓他要重新評估電動車節能減排的具體程度。

矽谷山景城是包括Google、Waymo在內的眾多高科技企業所在地。市政府在推行最新科技、走向零排放方面一向不遺餘力。

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