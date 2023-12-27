創立加州科大 徐玲獲富比世最具影響力華人

徐玲（中）榮獲富比世2023最具影響力華人精英獎，日前在上海領獎。（受訪者提供）

加州 科技大學（California Science and Technology University）創始人、董事長徐玲博士（Elizabeth Xu, Ph.D）獲富比世2023最具影響力華人 精英獎，日前在上海領獎。

徐玲是華人群體中屈指可數的美國高科技企業C-Level的女性主管；熱心教育和慈善，創辦了加州科技大學，為希望進入矽谷 高科技公司的學生提供教育機會。她還創辦了昇華學院（A2C Academy）和昇華基金會（ Be the Change Foundation） ，致力於幫助矽谷從業人員提升跨文化領導力，引導下一代華人立足全球化進行創業的信心。

徐玲擁有北京大學空間物理學士和大氣物理碩士學位，美國內華達大學的電腦科學碩士與太空科學博士。博士畢業後她進入IBM擔任工程師，接著先後在Vitria Technology和Rearden Commerce擔任全球軟體產品開發高級副總裁和全球軟體開發資深副總裁，然後在美國大數據公司Acxiom擔任集團副總裁，負責大數據產品研發，並擔任IT管理軟體公司BMC Software的CTO和正大集團CTO。

雖然身兼多個頭銜，擁有眾多成就，徐玲卻表示，在所有的事業中，最為加州科技大學和昇華學院感到驕傲。

她表示，從自己的留學經歷中獲益匪淺，因此想要幫助渴望出來留學的人，並在就業上給予他們引導，使他們能夠立足美國職場，放眼國際，從而提升華人在全球的影響力。

2005年，徐玲在擔任企業主管之餘，開始從事教育和慈善。她2011年開始在史丹福大學任教，同年9月與秦志剛共同創立了加州科技大學。徐玲擔任董事長，秦志剛擔任校長。後者是網路安全、大數據和人工智慧領域的專家，且在創業、研發、教學方面都經驗豐富。

徐玲後來又創了辦昇華學院，核心理念是幫助華人在職場中晉升，從「A Players」變成「C-Suites」。她解釋，昇華學院有兩重意義：一是理念和格局的昇華，二是華人在美國地位的昇華。

她坦言，從金錢角度而言，做教育不是最優解，但從人生價值來說，教育是最好的一件事情，因為這能夠幫助更多人。