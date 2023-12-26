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市府欲整頓金山市容 無奈趕不走遊民

編譯林思牧╱綜合報導
舊金山市政府雖想把遊民從街上清走，但遊民權益人士和法院系統卻猛扯後腿。(美聯社)
舊金山市政府雖想把遊民從街上清走，但遊民權益人士和法院系統卻猛扯後腿。(美聯社)

美國眾多遊民(homeless)現象被許多國家的人民恥笑，這個全球首富的國家竟是「金玉其外、敗絮其中」。舊金山尤其被當成遊民充斥的代表。市政府雖然很想把遊民從街上清走，但遊民權益人士和法院系統卻給市府官員猛扯後腿，讓正常居民深感失望與絕望。

舊金山市政府去年決定採行較強硬的措施，住在公共土地上的遊民如果不住進政府提供的住屋設施，市政府將會用清潔隊的機械與人力，不定期的清理紮營地。市府希望用這種辦法改善觀瞻，畢竟舊金山一向是個有名的觀光勝地，但最近幾年觀光客似乎不再願意前來遊訪。

孰知年末將屆之際，坐鎮於屋崙法院的聯邦地區仲裁法官柳唐娜( Donna Ryu，音譯)，卻在2022年12月23日給市府打了一耙。她發布禁止令(injunction)，宣告在市政府能夠提供至少跟遊民數目一樣多的庇護所床位之前，不可以採取強硬行動清走「非自願無家可歸者」，甚至不可以「威脅」要把他們清走。

由於市政府提供的床位大約只有遊民數目的一半，清理市容的目標顯然因此無法實現。舊金山市律師邱信福(David Chiu)在1月底向法院上訴，指出柳唐娜法官的「非自願無家可歸者」定義不明。因為市政府向遊民提供住處時，多數遊民不肯接受，法官的判決讓市政府無法做事，並且與第九巡迴法庭的判決先例不一致。

第九巡迴法庭在9月初判決，雖然並沒有完全推翻柳唐娜法官的判決，但指出如果某位遊民拒絕市府提供的床位，那麼他就不再是「非自願」無家可歸者。布里德市長盛讚巡迴法庭的判決，市府再度開始清理市容的工作。11月在舊金山舉行的亞太經濟合作會議又給了市長一個好機會，會場附近全部清理乾淨，與會的各國代表都沒看到任何遊民在會場附近逗留。

此舉雖然得到多數居民的贊同，而且希望市政府持之以恆的繼續做下去，但遊民權益人士卻抱怨市府動用數以百萬元計的經費，浪費清潔隊幾十人的勞力，去騷擾無家可歸的可憐人，而且把那些人還沒來得及搬走的家當當垃圾一樣的丟掉，這是極度缺乏人性的施政。

舊金山市政府雖想把遊民從街上清走，但遊民權益人士和法院系統卻猛扯後腿。(美聯社)
舊金山市政府雖想把遊民從街上清走，但遊民權益人士和法院系統卻猛扯後腿。(美聯社)

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