太浩湖湖邊與平地雪少 遊客山區追雪

Allyson往高海拔處追雪，終於在接近山峰處遇到降雪。（受訪者提供）

今年太浩湖溫度較往年高，普遍在湖邊與平地部分都不見積雪，不想花錢進滑雪場，只想要玩雪的遊客互相通知分享，在太浩湖附近哪裡發現積雪，可以帶家人朋友一起前往，讓這個聖誕假期留下美好的回憶。

灣區 居民Allyson談到自己找雪的經歷。她原本是在海拔較低的太浩湖市區，由於氣溫太高市區內不僅沒有降雪，還一直下雨，又濕又冷的感受，讓Allyson立刻想到往高海拔的山區找雪去。

她沿著HWY 50公路開到接近山峰的地方，果然遇到降雪，「因為在低海拔下雨，在高海拔的地方就變成下雪。山峰附近很多空地下滿了雪，其實就可以找到地方玩雪。」

Allyson也提醒遊客，由於雪況與路況隨時會改變，建議上路追雪前，一定要查詢好路況。車內一定要備好雪鍊跟基本用品，她自己下山後也才看到有封路消息，幸好沒有被塞在山上下不來。

喜愛滑雪的Maya也分享，往年原本太浩湖邊整條路都有雪，但今年卻沒有什麼積雪。只玫瑰山（Mt. Rose）度假村有滿滿積雪。雪深達小腿超過30公分，如果要來玩雪建議可以定位玫瑰山。

她說，今年太浩湖的降雪普遍不佳，「如果是玩票性質，單純奔著滿天白雪而來的民眾，就要失望了。」一路開車沿著湖邊繞的Maya，在聖誕長假間，拍下沒有積雪太浩湖的照片通知給親朋好友。