聖誕假期衝太浩湖 雪況不佳 華人失望

雪場與度假村雖然全數開放，但滑雪道僅半數有開通。（受訪者提供）

聖誕長假來臨，不少灣區 居民前往太浩湖（Lake Tahoe）滑雪或賞雪 。去年聖誕長假太浩湖巧遇暴雪來襲，積雪量比人高，但今年氣溫普遍偏高，雪景不如往年，湖邊不僅沒有雪景，連市區也少見積雪，讓前來的遊客感到有落差。

居住在灣區的孫小姐，感恩節與聖誕節 長假都前往太浩湖滑雪。她表示，目前纜車38條中只開20條，雪道部分291條只開42條。雖然比感恩節長假時所開的滑雪道比較多，但人潮也多很多，導致每條線都有排隊人潮，「現在是不至於完全失望，但可以再更好。」

不僅遊客有感受到今年的雪量不太正常，就連在長年滑雪的教練也同感，在太浩湖有18年滑雪經驗的華裔教練Leo Chou表示，今年的雪況很不好，是自己滑雪記憶中最差的一年，主要還是因為氣溫太高。

「大家都被去年的雪況給養壞了，去年積雪是70年來第二好，整個雪季有700多吋的雪。」今年截至目前為止，太浩湖的積雪只有20多吋，即便是2015年的乾旱期，一整季的雪也達200吋。

目前太浩湖的滑雪度假村與雪場，在假期來臨前，已全數開放可以入場。雪場即便是遭遇乾旱，只要溫度夠低，都能啟動人造雪打開滑雪道，但由於今年的溫度不夠低，一周頂多開兩天人造雪，導致滑雪道能開啟的量不到一半。

喜愛在太浩湖滑雪的Maya談到，去年同一個時間，就看到太浩湖的積雪比人還高。趁這次聖誕長假衝上太浩湖滑雪的她，竟然沒有遇到預期中的塞車狀況，「今年雪量少，太浩湖邊的商店街看起來就是掛燈泡的普通商店，沒什麼聖誕氛圍，去年在大雪中，商店街看起來都超美。」