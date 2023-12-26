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NFL賽事 今年又「搶走」NBA的聖誕節

記者王子涵╱舊金山報導
49人對陣烏鴉隊的比賽是今年聖誕大戰的重頭戲。（49人提供）
49人對陣烏鴉隊的比賽是今年聖誕大戰的重頭戲。（49人提供）

美式足球和籃球作為美國收視率最高的兩大運動，長久以來在賽程安排上保持著「井水不犯河水」的默契。美式足球聯盟（NFL）占據24日平安夜的檔期，而聖誕節全天留給美國職業籃球聯賽（NBA）。在歷史上，兩大職業聯盟很少有檔期衝突的安排。但今年卻是個例外。

NFL賽事在經歷平安夜的狂歡後，將三場重磅賽事繼續安排到25日聖誕節當天，其中就包括在黃金時段播出的舊金山49人（San Francisco 49ers）對陣巴爾的摩烏鴉隊（Baltimore Ravens）。

這已是NFL打破這一傳統的連續第四個賽季，依然引起著體育行業的討論，球迷以「NFL搶走了NBA的聖誕節」為題質疑這一做法。

美式足球的比賽通常在每周日、周一和周四播放，而籃球賽事則是每周七天不斷。

如果NFL執行副總裁施羅德（Hans Schroeder）兌現承諾，NBA在明年終於可以拿回屬於自己的聖誕節。「在未來，當聖誕節是周二或周三時，聯盟將不安排比賽。」施羅德說，而2024年的聖誕節恰巧在周三。

去年的聖誕大戰，NFL在收視率上取得巨大成功，徹底奪走了籃球的關注。三場比賽吸引了2190萬人的觀看，是當天5場籃球比賽的5倍以上。

NBA執行部總裁杜馬斯（Joe Dumars）表示，聯盟會做好自己的事，為球迷在節日中呈現最精采的對陣。

NFL季票擁有者張哲遠表示，不同賽事在節日裡百花齊放，是對球迷最好的餽贈。「從早到晚，各樣的體育比賽目不暇接，是家人持續討論的話題，猶如美國版的春晚。」

張哲遠表示，49人對陣烏鴉隊的比賽是今年聖誕大戰的重頭戲。「這是超級碗的預演。」他形容道，「兩支球隊分別是國家聯盟和美國聯盟的頭名，實力上是今年超級碗最強的兩大競爭對手。如果49人獲勝，灣區球迷在聖誕之夜將開始真正的狂歡。」

過度擁擠的體育賽事也引起公眾的反思，不少激動的球迷看到主隊失利而感到沮喪，忽視了陪伴家人。

張哲遠認為，體育深植與美國文化，尤其是美式足球有著更廣泛的球迷群體，在普通的美國家庭中有著很深的文化影響。

「網上時常看到球迷因主隊不盡人意的表現，而砸電視，毀了一家人的團聚，這是不理智的。」他說，「體育可以是家人之間很好的黏合劑。本末倒置影響家人的生活，不是體育的精神。」

截止發稿前，舊金山49人隊對巴爾的摩烏鴉隊比賽仍在進行中。49人隊以12比16暫時落後。

49人四分衛勃迪（Brock Purdy）可能成為本賽季最有價值球員。（49人提...
49人四分衛勃迪（Brock Purdy）可能成為本賽季最有價值球員。（49人提供）

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