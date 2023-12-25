法庭翻譯年薪10萬 華人具優勢 工作時間靈活還可兼職

想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

在加州 ，說起華人 從事的高薪職業，一般人會想到程序員。其實，還有一種職業很適合生長在雙語環境下的華人，那就是法庭翻譯（court-certified interpreter）。根據洛杉磯高等法院最近的招聘信息，該職業年薪可達10萬元。

這一招聘啟事顯示，該法院招募所有語言的法庭翻譯，全職翻譯薪資每月7365.73至8435.09元，算下來年薪在8萬多至10萬多之間；兼職每日薪水在339.96至387.82元之間。此外法庭還接受按小時收費的翻譯，每小時薪資為42.33至48.48元。

從事法庭翻譯，可以選擇兩種模式，根據加州註冊法庭翻譯余苑僮說明，一種是法庭簽約全職翻譯，遊走於該系統各個法庭之間，屬於法庭正式員工，享有法庭工作提供的各種福利。另外一種是「獨立承包商」，也可以選擇在法庭從事翻譯，或在其他法律機構擔任翻譯。優點是比較靈活，缺點是要自己承擔醫療保險 等支出。

余苑僮從事法庭翻譯超過八年，但她表示在這一行待得還不算久，很多同事都是有二、三十年工作經驗的資深前輩。他們平日除了做法庭翻譯，還可以兼職其他類型如醫療翻譯、大會傳譯等，工作機會比較多。

法庭翻譯收入高，工作時間還可以很靈活，但擁有註冊法庭翻譯執照的人卻很少。根據加州法庭官方網站，全加州有普通話法庭翻譯執照的有86人，粵語的有27人。凡是通過考試獲得翻譯執照的，都將被列在該網站，成為「Master List」，便於法庭或其他機構在需要時找到他們。

雖然法律上規定從事法庭翻譯必須要考取執照，但如今實際上是法庭也會使用沒有執照的翻譯，沒有執照的翻譯，時薪通常較低。余苑僮表示，這應是持有法庭認證的翻譯執照的人不多的原因之一。

再說，還有一個原因是考試通過率很低。根據加州法庭網站，必須要通過三項考試：雙語口語熟練性考試，英文筆試以及雙語翻譯考試。這三項考試的通過率很低，例如2000至2010年間，口語考試的通過率平均只12%。

余苑僮介紹，想要拿到法庭翻譯執照大約要花費一年至兩年的時間。

其實不止是法庭翻譯，其他認證翻譯也需要花費大量時間準備考試，例如政府認證的醫療翻譯，全加州中文醫療翻譯只有102人，全美有252人；粵語翻譯加州有38人，全美有58人。根據有多年行業經驗的中文、粵語醫療翻譯李筱莉指出，通過醫療翻譯的各項考試，拿到執照後，還要求在四年內完成32個學分的課程，課程的選擇根據具體從事的醫療翻譯領域來選擇。醫療翻譯執照每四年需要更新一次。