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收容所動物死亡暴增 獸醫、義工嚴譴

編譯林思牧／綜合報導

聖荷西市政府日前公布市立動物收容所的營運狀況報告，收容所接收的動物數目減少，但死亡的數字卻比過去五年都多，動物權益人士對收容所的主管痛加指責。

市立動物收容所的全名是「聖荷西動物照護與服務局」(San Jose Animal Care and Services)，2022-2023年度報告是在「鄰里服務與教育委員會」(Neighborhood Services and Education committee)的會議上公開討論。

報告中指出，上年度有426隻動物在收容所中死亡，另外有1072隻被處以安樂死(euthanized)。收容所經理凱瑟(Elizabeth Kather)指出，收容所接收到太多的動物，讓獸醫、看護和義工無法周全的看顧所有的動物，譬如7月份有一天收容所裡總共有900多隻動物，這是收容所正常容量的兩倍。

另外，她表示死亡動物數量超多，是因為該年度收容所專注於收容與照顧有病的、受傷的動物，這些健康不好的動物死亡的風險當然比較高，而且民眾比較不願意收養有傷有病的動物。但是當天出席會議的有十多位批評人士，包括獸醫、收容所義工與動物權益人士。魯迪格(Monica Rudiger)是退休的獸醫，她在收容所裡擔任義工，她被安排在貓隻的區域。

她表示經常看到需要截肢的貓、需要插胃管餵食的貓、有貧血需要輸血的貓、傷口裡有寄生蟲的貓，但是收容所的主管與員工並不急著去給牠們醫療行動、給牠們應得的照顧。把死亡動物數量超多歸咎於動物自己不健康，這是不負責任的說詞。

有些義工表示，這個問題應該是起於市政府1月份改變了收容所的運作方式，過去是採用「救援模式」(rescue model)，收進來以後盡快把接收的動物分送到其他收容所去。現在則是採用「收養模式」(adoption model)，把動物接收進來以後長期照顧，一直到有人收養為止。

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