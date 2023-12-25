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Waymo研究：自駕的士撞車率僅真人司機1/10

編譯林思牧╱綜合報導
Waymo研究指出，自駕的士撞車率約是真人司機的十分之一。（本報檔案照）
Waymo研究指出，自駕的士撞車率約是真人司機的十分之一。（本報檔案照）

舊金山的兩家自駕車AV(Autonomous Vehicle)科技公司是Waymo和Cruise，後者現在被舊金山市政府與市民視為眼中釘。前者則很少惹出事端。Waymo公司所做的一項新研究指出，完全自駕的士(robotaxi)比真人司機的撞車率少了九成。

Waymo與谷歌都是科技巨擘「字母公司」(Alphabet)旗下的企業。Waymo最近發表了許多份關於自駕科技的評鑑報告，12月20日新發布的自駕的士撞車率報告，是自駕車領域第一次發表與真人司機在安全性上比較的結果。

Waymo公司從開始不放後備司機在車上，到今年10月底已經錄下710萬哩的路程，其中的176萬哩是行駛在舊金山市的街道上。Waymo指出，真人司機在舊金山市的撞車率，是全國真人司機撞車率的三倍，從這一點可以看出在舊金山開車是比較有挑戰性的。

Waymo自駕的士在舊金山市的撞車率，是每100萬哩出現0.60宗，而且這是不論是Waymo自駕的士的錯或是對方的錯，只要出現受傷或財物損壞都算入。真人司機則是每100萬哩出現5.50宗，也就是說自駕的士撞車的頻率只有真人司機的十分之一左右。

報告又指出，如果把舊金山、鳳凰城和洛杉磯的哩程也都加進去，Waymo自駕的士的撞車率是每100萬哩出現0.41宗，真人司機則是2.78宗，因此自駕的士的撞車率是真人司機的七分之一左右。

舊金山市政府的官員對Waymo曾經發布過的報告提出嚴厲批評，並指出市府所做的統計指出，Waymo自駕的士的撞車率高於全國真人司機的撞車率。但加州公共事業委員會（CPUC）卻批評舊金山市政府的分析是「過度簡化」，而且包含了太多的統計錯誤。

Waymo承認目前的樣本哩程數確實太低，還需要更多的樣本才看得出實際的優點，但Waymo認為目前已發表的大約20篇研究報告，已經可以看出自駕的士在舊金山的行車安全方面只會有正面的影響。

自駕車 舊金山 加州

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