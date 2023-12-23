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汽車被盜棄置 金山不再開罰單

記者李怡╱舊金山報導
舊金山不再給被盜後遭遺棄的汽車開違規停車罰單，會即時向警局通報，幫助車主尋回。示意圖。（記者李怡╱攝影）
舊金山不再給被盜後遭遺棄的汽車開違規停車罰單，會即時向警局通報，幫助車主尋回。示意圖。（記者李怡╱攝影）

舊金山市交通局局長譚沐霖和警察局長史考特表示，交通管制人員在識別違規停放車輛是被盜車後，會通過警局告知車主，幫助車主尋回車輛；並停止開罰單。

今年5月1日至9月17日，舊金山交通局停車管制（MTA）專員，對411輛被通報失竊的車輛開出了罰單，罰款總額近7萬元。有些車輛還曾多次接獲罰單，最多的一輛得到八次罰單。

譚沐霖表示，今年11月9日以來，MTA已發現26輛被盜汽車，並向警方報案。因即時報警，這些被竊車輛沒有收到罰單。現在，如果MTA的罰單設備與失竊車輛標記匹配，停車控制人員會聯繫調度員。調度員會將所識別車輛的位置通知舊金山警察局，以便警方可以收回車輛，並將其歸還給車主。

舊金山警局數據顯示，自11月9日以來，警方共收到600多起汽車被盜報告。目前還沒有關於已追回多少輛汽車，以及是否有開罰單的數據。

許多車輛被盜後，非法停放在某個地點。 以往若車主沒有及時通知汽車被盜，或警方沒有通報車輛已被找到，其中部分罰單甚至可能是在汽車被尋獲後，才被開罰單。

舊金山教師蓋根（Christy Gagan）就是這樣找到她的車。8月18日她的休閒車在West Portal地區住房外被偷。當她向警方報案時，也到社群網站「Nextdoor」發文。有人建議她將車牌輸入SFMTA網站查詢是否有罰單。之後果然查到竊車在Fillmore社區被開罰單。偷車賊顯然將車遺棄在這個地區。

2021年與2022年，車主向舊金山警方通報超過6000輛汽車被盜。今年截至10月1日，舊金山被盜車輛增加10%。在全州範圍內，去年被盜車輛數量，比2008年以來的任何時候都多。偷車賊通常在偷車兜風後，就將其遺棄在某處，或用這些車進行其他犯罪，包括入室盜竊或駕車槍擊。因此，快速找回遺失被盜車輛，變得更重要。

舊金山 MTA 社群網站

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