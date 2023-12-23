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2科技企業家捐巨款 支持加強警力

編譯組／綜合報導
億萬富翁拉森（Chris Larsen）是加密貨幣公司Ripple的聯合創始人，他為舊金山市長布里德提出的提案E捐款25萬美元。（美聯社）
億萬富翁拉森（Chris Larsen）是加密貨幣公司Ripple的聯合創始人，他為舊金山市長布里德提出的提案E捐款25萬美元。（美聯社）

根據「舊金山紀事報」（SF Chronicle）報導，舊金山兩位富有且政治活躍的科技企業家，為 2024年3月的一項投票提案投入了數十萬美元，該提案將擴大市警察局的權力，並削弱其監督者警察委員會（Police Commission）的權力。

億萬富翁拉森（Chris Larsen）是加密貨幣公司Ripple的聯合創始人，康威（Ron Conway）是一位多產的科技投資者，他們為舊金山市長布里德（London Breed）提出的提案E（Proposition E）共捐款35萬美元。

截至周五（22日），舊金山紀律委員會（Ethics Commission）公布的政治捐款數據顯示，拉森捐出了25萬美元，康威捐出了10萬美元。

如果舊金山選民以簡單多數票通過該提案，那麼警察在使用武力事件後所需提交的文件數量將減少，並且警察局將被允許在未經委員會批准的情況下更多地使用監控技術。

提案E還將推翻警察委員會（警察局的政策制定機構）制定了十年之久的規則，這些規則限制警察何時可以追捕涉嫌非暴力犯罪的車輛。布里德的提案將允許警察在更廣泛的情形下發起追車行動，任何重罪犯罪均可，只要追車行動能夠安全進行。

布里德的投票措施與她日漸傾向的支持執法的立場一致，因為她在2024年可能面臨艱難的連任。居民和企業主希望在公共毒品交易、創紀錄的吸毒過量死亡和頻繁的財產犯罪方面取得進展。

布里德為警察局爭取到了更多資金，並推動警方打擊毒品市場。她還遊說警方想方設法填補因人手不足而枯竭的警力。

布里德之前曾抨擊警察委員會 「以意識形態和個人利益、而不是以公共安全或警務最佳實踐為動機」。警察委員會副主席卡特-奧伯斯通（Max Carter-Oberstone）是布里德任命的，但後來與布里德不和，他稱投票措施是出於政治動機，不可能改善城市的公共安全。

批評者稱，放寬攝像頭和無人機的規定，可能會損害公民自由並導致濫用，而擴大警方追捕範圍可能會使逃逸車輛中的人員以及旁觀者和警察面臨受傷害的風險。

近年來，拉森愈來愈常參與到舊金山的公民生活中。他與舊金山商界領袖、社會名流和數十家灣區大公司一起，於今年10月發起了一項耗資400萬美元的營銷活動，旨在提升舊金山的市民自豪感。拉森還出資在舊金山建立了監控攝像頭網絡，他說這有助於公共安全，但隱私權倡導者對此表示抗議。

康威近年來在公共安全方面也參與了政治活動。在他的推動和籌款下，前進步地區檢察官博徹思（Chesa Boudin）被成功罷免。

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