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安置無家可歸者 屋崙預算嚴重不足

記者楊逸辰╱屋崙報導
來自屋崙西區傳教士浸信會教堂的牧師錢伯斯指出，城市在解決無家可歸者問題上的預算仍然不足。（圖片來源：Facebook）
來自屋崙西區傳教士浸信會教堂的牧師錢伯斯指出，城市在解決無家可歸者問題上的預算仍然不足。（圖片來源：Facebook）

屋崙市議會日前例會上，議員和社區領袖討論了困擾屋崙已久的無家可歸者和隨之帶來的公共安全問題。但一位自稱住在一輛廂型車裡、最有資格對這議題發言的與會民眾說，不要再花太多時間在討論問題上面，「請消除這些官僚主義，將預算和資助盡快籌集到。無家可歸問題是個緊急的問題，你們應該直接那樣做就好。」

議員和社區領袖指出，無家可歸者也需要安全保障。目前許多失去住所的遊民都住在他們的汽車裡。夜晚的屋崙還存在安全問題，城市集中精力建設了無家可歸者的「安全停車」計畫（Safe Parking）。

「安全停車」計畫為無家可歸的當地社區成員提供夜間和白天安全泊車場所，並給無家可歸者提供資源和接受服務的機會，為他們提供一個穩定的社區，來給他們尋求支持和幫助提供機會，以盡早結束他們的無家可歸狀態。

來自屋崙西區傳教士浸信會教堂的牧師、社區領導人錢伯斯（Ken Chambers）指出，城市在解決無家可歸者問題上的預算仍然不足。教堂建設安全停車場所的過程中接受了政府的資助，但一個能夠包含約25名遊民的停車場所一年需要20萬元來運營，而政府撥給的這方面的預算總共只有30萬元。儘管教堂已經自己通過籌款得到了一定數量的資金來繼續維持安全停車場所，但長久維持下去怕是比較困難。

錢伯斯表示，應該將停車場所收容的車輛包括房車。他得到的回應是，政府需要對這一提議進行評估，至少需要三到四個月的時間。

屋崙市議會議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）表示，屋崙無家可歸的人數正在增加，議會正在加大力度處理。

一名不願透露姓名、自稱非裔擁護無家可歸者的發言人，在公共評論環節請求議會不要再在是否應撥給低負擔住房預算的問題上吵來吵去。「我就住在一輛廂型車裡，沒有什麼人比我更適合在這件事上發言了，」他説，「你們在解決問題上展示了太多官僚主義。請消除這些官僚主義，將預算和資助盡快籌集到，而不是花三、四個月的時間去討論。無家可歸問題是個緊急的問題，你們應該直接那樣做就好。」

屋崙 預算 遊民

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